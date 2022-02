Calciomercato Roma, offerta da 15 milioni | Il Milan supera Inter e Juve

Calciomercato Roma, offerta da 15 milioni di euro pronta: il Milan supera la concorrenza di Inter e Juve per l’attaccante

Scontro in Serie A, con il Milan che sarebbe pronto all’affondo per cercare di prendere un attaccante che potrebbe anche far comodo alla Roma di Mourinho nella prossima stagione. Un elemento di qualità, di esperienza, che Tiago Pinto avrebbe anche messo nel mirino.

Ma ci sono i rossoneri anche nella corsa, e secondo todofichajes.come, Paolo Maldini potrebbe cercare di investire 15 milioni di euro, non di più, per cercare di strappare Depay al Barcellona. L’olandese ha un contratto con i catalani che scade nel 2023 e sembrerebbe voglia cambiare aria non avendo trovato quel feeling necessario per riuscire ad esprimersi al meglio con Xavi in panchina. Depay, sicuramente, aveva deciso di accettare la corte della formazione spagnola soprattutto perché a guidare la squadra c’era il connazionale Koeman, che poi visti i risultati negativi è stato presto allontanato. Da lì le cose sono cambiate e gli investimenti di gennaio sul mercato – tre nuovi innesti nel reparto avanzato per il Barca – dimostrano come Xavi non punti decisamente su Depay.

Calciomercato Roma, il Milan mette la freccia

Insomma, secondo il portale spagnolo il Milan potrebbe mettere la freccia in breve tempo. Maldini non sa ancora se Ibrahimovic accetterà il rinnovo al ribasso che gli verrà offerto e certamente sta cercando di cautelarsi cercando di portare in Serie A un attaccante che, in tutto questo, sarebbe anche entrato nel mirino di Juventus e Inter che hanno bisogno di volti nuovi sulla prima linea.

La concorrenza per Pinto in poche parole è fortissima soprattutto in Serie A. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, con una sensazione: il general manager portoghese ci potrebbe ancora provare, nulla al momento è deciso.