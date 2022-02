Calciomercato Roma, bomba Zaniolo | Incontro a Torino

Calciomercato Roma, bomba Zaniolo: venerdì scorso ci sarebbero stati i primi contatti tra l’entourage del giocatore e la Juventus

Il rinnovo non arriva e Nicolò Zaniolo fa gola a moltissime squadre anche in Serie A. E’ palese ormai l’interessamento della Juventus nei confronti dell’attaccante della Roma che si aspetta un prolungamento di contratto con conseguente ritocco economico verso l’alto. Cosa che fino al momento non è arrivata.

E più passa il tempo e più si fanno insistente le voci di un possibile addio alla fine della stagione anche perché come ribadito da Pinto nessuno è incedibile. E ci sono delle novità importanti, secondo quanto riportato dal giornalista Schira, che ha svelato come le parti si siano incontrate lo scorso fine settimana.

Calciomercato Roma, avviati i contatti con la Juventus

“L’entourage di Nicolò Zaniolo venerdì scorso a Torino: proseguono i contatti con la Juventus in vista dell’estate. Bianconeri vigili e pronti a entrare in azione se non dovesse arrivare rinnovo con con la Roma (richiesto dal giocatore e non concesso finora dal club)”. Questo ha scritto il giornalista sul proprio profilo Twitter, svelando quindi in maniera definitiva quali potrebbero essere le mosse della società di Agnelli la prossima estate soprattutto se non si concretizzasse il rinnovo con Dybala ancora in bilico.

Saranno quindi dei mesi importanti anche dentro la Roma per capire quale possa essere il futuro di Zaniolo. Come si sa, inoltre, davanti a un’offerta importante, il fantasista potrebbe partire. La Juve quindi rimane in pressing cercando di capire anche lo sviluppo della situazione dentro la società giallorossa che al momento ha bloccato tutti i rinnovi e ne vuole riparlare alla fine del campionato, quando verrà sicuramente fatto un punto sulla rosa da mettere a disposizione di Mourinho.