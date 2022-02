Calciomercato Roma, per l’affare a parametro zero c’è l’inserimento anche dell’Atalanta: le ultime sull’attaccante che interessa anche ai giallorossi

La scorsa estate la Roma ci ha sicuramente provato, e lo ha fatto sperando di poterlo prendere con un’offerta che allora è stata definita quasi indecente. Col senno di poi, però, Urbano Cairo avrebbe fatto bene ad accettate i soldi che Pinto aveva messo sul piatto, visto che Andrea Belotti, alla fine della stagione, lascerà il Torino a parametro zero.

E potrebbe ancora gravitare in orbita Roma l’attaccante della Nazionale di Mancini che appena tornato in campo ha messo la firma sul derby. Soprattutto per quello status di svincolato che apre le porte a un affare a parametro zero che potrebbe sicuramente fare gola a tanti. E, secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe anche una squadra di Serie A che starebbe fiutando il colpaccio.

Calciomercato Roma, per Belotti inserimento dell’Atalanta

Sì, anche l’Atalanta, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, starebbe pensando al Gallo per via del possibile colpo grosso senza sborsare nemmeno un euro. Perché sì, prendere Belotti a parametro zero sarebbe veramente un affare. Ok che lo stesso non sta rendendo come ci si aspettava in questa stagione, ma è altrettanto vero che la fortuna gli ha girato le spalle fermandolo diverse volte per infortunio.

La Roma insomma, qualora ancora puntasse al centravanti del Toro, potrebbe ritrovarsi una concorrente importante nella massima serie. Le voci, comunque, vogliono il Gallo che potrebbe anche decidere di andare a giocare in Canada insieme a Insigne dove gli avrebbero già proposto un contratto milionario. Di quelli che una volta sola nella vita passano. Vedremo se prevarrà la voglia di aumentare il conto in banca o misurarsi in un campionato importante come quello italiano.