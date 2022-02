Calciomercato Roma, rivoluzione totale | Decisa un’altra cessione

Mourinho sta cominciando con il suo progetto di rifondazione della Roma già a partire dalla prossima finestra di calciomercato

Nei piani dei Friedkin per tre anni c’è José Mourinho. L’allenatore della Roma è stato preso per costruire un progetto preciso, che porterà a migliorare il club. Fino ad ora, però, la squadra non ha reso come avrebbe dovuto e per questo sono arrivate le critiche. Alcune sconfitte non sono andate giù alla tifoseria, che aspetta una vittoria da tre partite. Nelle ultime settimane, infatti, contro Genoa, Sassuolo e Verona la Roma ha pareggiato e l’ultimo successo è datato 23 gennaio contro l’Empoli.

In questo primo anno, José si è accorto di dover dare vita a una vera e propria rifondazione. Per farlo, è necessario muoversi sul mercato cedendo prima di tutti quei giocatori che non hanno le caratteristiche richieste dallo Special One. Poi, subito dopo sarà la volta di quei giocatori che non hanno la mentalità ritenuta opportuna da Mourinho. Dopo aver concluso i movimenti in uscita, ci sarà bisogno di sostituire i giocatori in uscita e toccherà a Tiago Pinto scovare i migliori giocatori per dare il via al progetto.

Calciomercato Roma, anche Cristante in uscita

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio dell’addio di Maurizio Costanzo. L’ex conduttore ha deciso di lasciare la Roma perché non ha potuto svolgere l’incarico affidato. Intanto, con al Roma che dovrà cercare un nuovo addetto alle strategie comunicative, Tiago Pinto studia il mercato in uscita. Come riporta RomaPress, in uscita c’è anche Bryan Cristante. L’ex Atalanta non ha mai convinto José Mourinho, che spesso lo ha schierato dalla panchina. Sembra che la società abbia deciso di cominciare a valutare tutte le offerte che verranno recapitate per il numero 4 giallorosso. Su di lui in questi giorni c’è stato il Siviglia, con Monchi molto interessato al centrocampista.