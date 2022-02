Roma, annuncio ufficiale | C’è l’addio al club

Dopo aver comunicato ufficialmente le sue intenzioni, le strade con la Roma si separano definitivamente dopo poco tempo dal suo arrivo

Il progetto dei Friedkin comincia a perdere qualche pezzo. I proprietari della Roma, in questa stagione hanno deciso di dar vita a un progetto ben preciso. L’obiettivo è quello di migliorare il club sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda il campo che la scrivania. Basti pensare, infatti, all’utilizzo di Calvarese come consulente per gli arbitri. L’ex direttore di gara è stato contattato proprio per spiegare al meglio le decisioni arbitrali, così come il regolamento. Una scelta che dimostrano come i Friedkin vogliano fare le cose in grande.

Per quanto riguarda la questione campo, invece, con Mourinho il presidente ha voluto dare una scossa all’ambiente prendendo uno dei migliori allenatori in circolazione. Anche se in questa stagione le cose non stanno andando bene, ci vuole tempo per vedere il progetto verso la sua ultimazione. Quest’annata, infatti, è servita soprattutto come periodo di valutazione, con Josè che ha tirato le somme. Già dalla prossima stagione, infatti, la Roma potrebbe attuare una vera e propria rifondazione della rosa, con alcune cessioni già in programma.

Roma, Costanzo lascia dopo appena 8 mesi

Come responsabile per le strategie della comunicazione del club, i Friedkin si sono rivolti in estate a uno dei giornalisti più conosciuti d’Italia: Maurizio Costanzo. Il conduttore, tifoso romanista, ha abbracciato subito il progetto con l’obiettivo di esaltare l’amore di tifosi e club. Fino ad ora, però, il suo operato è stato nell’ombra e per questo ha deciso di lasciare. Proprio come riporta il Corriere dello Sport, Costanzo ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dall’incarico. Lo stesso conduttore televisivo ha raccontato: “Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato“. Questo, però, non modifica ciò che pensa. Costanzo, infatti, come ultimo saluto ha ribadito: “Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma“.