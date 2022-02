Calciomercato Roma, addio inevitabile | Prezzo fissato e asta in Serie A

Mourinho ormai lo ha messo ai margini dei suoi progetti per la Roma e potrebbe salutare nella prossima finestra di calciomercato

Dopo l’ultima giornata contro il Verona, la Roma è ottava in Serie A. Sono 41 i punti totalizzati fino ad adesso dalla squadra di José Mourinho che viene da cinque risultati utili consecutivi. I giallorossi non sono mai riusciti ad eguagliare questo risultato in tutta la stagione. Nonostante questo, però, la vittoria manca da tre partite. In queste ultime gare, infatti, sono i tre i pareggi consecutivi arrivati contro squadre abbordabili. Con Genoa, Sassuolo e Verona, infatti, la Roma non è riuscita a trovare la vittoria.

Se le partite fossero state sbloccate oggi si parlerebbe di un campionato diverso, ma con i se e i ma non si va da nessuna parte. Quindi bisogna guardare alla classifica così come è. Numeri alla mano si può vedere come la Roma sia distante solamente 6 punti dal quarto posto, obiettivo di questa stagione. La qualificazione alla Champions League, che sembra così distante, in realtà non lo è. Sei punti totali che da qui alla fine del campionato che dista 12 partite, ovvero 36 punti. Qualificarsi per il torneo sarebbe importante anche in vista della prossima stagione, che Mourinho sta già preparando.

Calciomercato Roma, Veretout sul mercato: prezzo fissato a 25 milioni

L’allenatore, infatti, sta studiando la squadra e quali movimenti di calciomercato fare per migliorare la sua Roma. Oltre ai movimenti previsti per la difesa, secondo RomaPress, sulla lista dei cedibili c’è Jordan Veretout. Il francese è ultimamente finito ai margini dei piani dello Special One e per questo potrebbe lasciare la squadra molto presto. Il calo di forma nelle sue ultime prestazioni è stato determinante, facendolo scivolare in basso nelle gerarchie. Il prezzo fissato dalla società si aggira intorno ai 25 milioni, che fanno gola a molte squadre. In primis c’è il Milan che è da tempo sulle sue tracce. Poi, c’è il Napoli e anche altre squadre della Premier League, dove Veretout ha già giocato.