Calciomercato Roma, futuro da decidere | Ipotesi licenziamento

Calciomercato Roma, si infittiscono le voci relative alla difficile posizione del giallorosso nella Capitale. Questa l’indiscrezione emersa in queste ore.

Il cammino dei giallorossi può essere analizzato su più fronti. Ciò che emerge subito e, soprattutto, l’aspetto che arreca più dolore ai tifosi è legato al disincanto per la presenza di José Mourinho sulla panchina. Il portoghese, pur disponendo delle “chiavi della città” non è riuscito fin qui a incidere come in molti si attendevano e il suo impatto attualmente condanna la Roma ad una misera relegazione in ottava posizione.

Come più volte sottolineato, piuttosto che individuare capri espiatori, sembra meno miope cercare di capire chi abbia maggiori responsabilità e, soprattutto, a chi possano essere imputati gli errori più evidenti. Esprimersi a riguardo non è facile mentre molto più limpido sembra essere il discorso estendibile a plurimi giocatori della squadra.

Fatta eccezione per qualche pedina, gran parte degli elementi dello scacchiere non hanno fin qui convinto, dimostrando di essere arrivati forse con troppo entusiasmo nella Capitale o, per chi già vi risiedesse da tempo, di non aver ancora beneficiato del tutto dell’egida di un personaggio così carismatico.

Basti pensare alle numerose discussioni catalizzate in questi mesi circa l’atteggiamento e le prestazioni di diversi profili, a partire da Ibanez e Smalling, passando per Veretout, Zaniolo o Cristante. Ognuno meriterebbe un discorso a parte e non superficiale ma qui ci limiteremo ad analizzare una delle situazioni più curiose di questi ultimi mesi.

Calciomercato Roma, Veretout e il tentato licenziamento: la ricostruzione

Ci riferiamo cioè a quella di Jordan Veretout che, dopo due anni a buonissimi livelli, a tratti anche ottimi, sembra essersi smarrito agli albori dello scorso autunno. Ossia dopo le belle prestazioni con Fiorentina e Salernitana cui ha fatto seguito una parabola discendente che ha toccato uno dei punti più bassi, catalisi di un momento di non ritorno, nel rigore sbagliato contro la Juventus.

Al di là dei discorsi da campo, incuriosisce il futuro del francese, la cui posizione vacillante ha suscitato l’interesse di diverse società di Serie A. Stando a quanto si legge su RomaPress.net, inoltre, l’ex Viola avrebbe rasentato l’idea di licenziare il suo agente per fare chiarezza sul suo futuro. Jordan chiede un aumento di stipendio ma, di fronte alle richieste dell’entourage, Pinto ha fin qui mostrato sordità, come accaduto anche allo stesso Mancini.