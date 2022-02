Roma, parla Costanzo | Tutti i motivi dell’addio

Poco fa l’annuncio delle dimissioni di Maurizio Costanzo come collaboratore nella comunicazione della Roma. Ecco i motivi dietro l’addio.

Il breve matrimonio tra la Roma e Maurizio Costanzo è giunto ai titoli di coda. Il celebre volto televisivo ha collaborato nel settore comunicazione della squadra giallorossa, interrompendo prima del previsto l’incarico. Ecco i motivi dietro la scelta del giornalista, come confessato in esclusiva al sito Notizie.com.

Arriva la versione di Maurizio Costanzo dopo l’addio ufficiale alla Roma. Il giornalista, colonna portante della Tv italiana, ha collaborato da giugno con la società guidata dalla famiglia Friedkin. Maurizio Costanzo svolgeva la figura di advisor esterno della comunicazione della Roma. Quest’oggi ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto di collaborazione. Addio prematuro, segno che le cose non sono andate come il giornalista sperava, il suo sfogo raccolto da Notizie.com: ““Era da un po’ che ci pensavo, non è una cosa maturata in questi giorni. Diciamo che avevo intrapreso questa avventura per fare diverse cose, ma c’era sempre qualcosa che lo impediva e così ho deciso di salutare tutti. Cosa? Sarebbe lunga la lista, lasciamo stare. Ma sia ben chiaro una cosa, sono stato, sono e sarò sempre un tifoso della Roma.”

Roma, parla Maurizio Costanzo | Tutti i motivi dell’addio

Il giornalista continua nel suo sfogo, denunciando un immobilismo che lo ha portato a maturare la dolorosa scelta: “Naturale che mi dispiaccia, sono un tifoso della Roma e anche perché speravo di poter dare il mio contributo, ma così non è stato. Non venivo informato, soprattutto dopo alcuni cambiamenti, ne venivo a conoscenza solo una volta fatti.” Infine una battuta su Josè Mourinho, se in qualche modo avesse influito sulla decisione la sua figura, Costanzo non ammette repliche al riguardo :“Ma non scherziamo e che c’entra ? Il mister guai a chi lo tocca, io sono e resterò sempre al suo fianco, mi raccomando che questa cosa sia ben chiara e non lasci dubbi.“ Insomma la Roma perde Maurizio Costanzo come collaboratore nella c comunicazione, ma la sua fede giallorossa resta forte ed intatta, unita alla fiducia smisurata verso il tecnico della As Roma.