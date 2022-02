La Roma non ci sta | La reazione dopo la squalifica di Mourinho

La Roma non ci sta ed è pronta a passare al contrattacco: ecco la reazione dopo la squalifica di Mourinho, fermato per due giornate

La Roma non ci sta, anzi pensa proprio di passare al contrattacco. La squalifica rimediata dallo Special One per due giornate – più 20 mila euro di multa – non sembra sia andata giù alla società giallorossa, che potrebbe decidersi anche di muoversi in maniera importante per cercare di far rientrare prima in panchina il tecnico portoghese.

E non solo, anche per ridurre quella di Tiago Pinto che è stato fermato fino all’otto marzo compreso. Insomma, secondo quanto ripotato dall’Ansa, la società giallorossa “aspetta di acquisire gli atti da studiare per la squalifica a Mourinho e Tiago Pinto con l’obiettivo di presentare ricorso per il quale ha tempo sette giorni. Con lo Spezia, intanto, andrà sicuramente Foti in panchina”. Tempo materiale affinché il portoghese possa andare in campo contro la squadra di Thiago Motta non ce ne sono, ma si spera che tutto si possa risolvere per il prossimo impegno in campionato.

Roma, pronto il ricorso

Si studieranno le carte e poi quasi con assoluta certezza si presenterà ricorso contro la squalifica. Il gesto del telefono fatto da Mourinho fino ad ora è costato due giornate, ma pena inflitta dal giudice sportivo potrebbe anche essere dimezzata. Vedremo ovviamente quali saranno le motivazioni che hanno portato ai due turni, e poi la Roma deciderà di conseguenza.

Si spera ovviamente che il tecnico possa tornare immediatamente al fianco dei propri ragazzi dopo la trasferta del prossimo fine settimane, anche perché in un momento come questo serve, eccome, lo Special One in panchina per cercare di dare alla squadra quella cattiveria agonistica che serve.