Roma, ottime notizie per Mou | Doppio recupero ufficiale

Splendide notizie per Josè Mourinho da Trigoria. In attesa di capire cosa deciderà il Giudice sportivo il tecnico fa la conta dei recuperi.

L’allenatore della Roma è atteso dalla sentenza del Giudice Sportivo. Letale l’espulsione trovata nel fine gara della sfida interna all’Hellas Verona. Terzo pareggio consecutivo in Serie A per i ragazzi di Mou, attesi dalla trasferta ligure sul campo dello Spezia. In panchina non ci sarà lo Special One, ma la Roma può sorridere per un doppio recupero ufficiale.

Due buone notizie per Mourinho ed i tifosi della Roma. In quel di Trigoria c’è da registrare un doppio recupero ufficiale, in attesa di capire quanto pesante sarà la mano del Giudice sportivo. Doppio recupero che permetterà al tecnico portoghese di aggiungere opzioni di qualità alla formazione che sfiderà lo Spezia. Domenica pomeriggio la trasferta ligure contro gli uomini di Thiago Motta, grande amico di Mou. A Trigoria arrivano splendide notizie, in un periodo piuttosto turbolento. Sono tre i pareggi consecutivi in campionato, sommati alla sconfitta in Coppa Italia a San Siro, fanno un febbraio avaro di vittorie per i giallorossi. La trasferta ligure è l’occasione per ritrovare i tre punti che latitano da quasi un mese.

Nell’ultimo pareggio la Roma si è presentata in campo in piena emergenza. Tra squalifiche, infortuni e nuove positività al coronavirus erano dieci gli indisponibili. Ora si fa il processo inverso, con la nuova conta dei presenti. In quel di Trigoria si è rivisto Nicolò Zaniolo, il numero 22 aveva saltato le ultime due uscite in campionato. Ma le buone notizie non finiscono qui, è tornato ad allenarsi completamente in gruppo anche Stephan El Shaarawy. Completamente superato il fastidio al polpaccio che gli aveva fatto perdere gli ultimi appuntamenti in campo contro Sassuolo e Verona. Mourinho ritrova due frecce importanti nel suo arco offensivo, la Roma è obbligata a vincere nella prossima trasferta in Serie A, non c’è più margine di errore per i giallorossi.