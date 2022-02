Calciomercato Roma, annuncio in diretta: “Ha avuto tante richieste”

Calciomercato Roma, riportiamo di seguito le importanti dichiarazioni dell’entourage. Questo l’estratto.

Mentre diverse squadre italiane sono concentrate sul percorso in Europa, in quel di Trigoria si è al lavoro per la preparazione della delicata trasferta ligure contro lo Spezia. L’ultimo scontro esterno risale a maggio 2021 , quando la squadra di Fonseca riuscì a recuperare lo svantaggio di due gol nella seconda frazione di gara.

Le ultime uscite dei giallorossi hanno evidenziato non poche difficoltà, così come gli uomini di Thiago Motta hanno nelle ultime settimane dimostrato di essere un avversario più che temibile. Pellegrini e colleghi ritroveranno dunque Thiago Motta, incontrato all’Olimpico lo scorso dicembre quando a deciderla furono le marcature dei due difensori centrali, Ibanez e Smalling.

Al di là dell’anelito al voler finalmente ritornare alla vittoria, ciò che si percepisce nella Capitale è anche un atteggiamento di grande curiosità circa le probabili scelte dello Special One. Al netto dei vari recuperi di cui raccontatovi ieri e della bella notizia annunciata dallo stesso giocatore in queste ore, è da capire quale possa essere la gestione dei più giovani da parte del portoghese, dopo gli episodi di Roma-Verona.

Calciomercato Roma, l’ammissione sul futuro di Bove e il rapporto con Mou

Dopo il doppio svantaggio, i capitolini hanno infatti recuperato grazie alle marcature di Volpato e Bove, circa il quale si è da pochissimo espresso l’agente alla CM.ITTV, di Calciomercato.it. Plurimi i punti toccati, a partire dall’ammissione dopo il gol alle avances ricevute dal suo assistito negli ultimi mesi. Questo un estratto, dunque, delle parole di Diego Tavano.

“Dopo il gol Bove è tornato subito a centrocampo e mi ha ammesso di non aver pensato al suo gol ma al rammarico di non aver vinto. Quest’anno ha portato a compimento il percorso di crescita, imparando molte cose con José Mourinho e crescendo da un punto di vista fisico”.

Sul progetto Roma e il futuro di Edoardo: “Il progetto è davvero importante, la società vuole fare le cose sul serio. Puntano sui giovani ma vogliono anche continuare a investire, come già fatto. Ha ricevuto moltissime richieste, come è anche normale per un giovane del suo calibro, presente già nel giro della Nazionale e continuo da un punto di vista fisico e delle prestazioni”.