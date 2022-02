Buone notizie in casa Roma, dopo l’annuncio social che anticipa il pieno recupero. Il calciatore accorcia i tempi: “Manca poco al rientro.”

La Roma è reduce da quattro gare senza vittorie, tre pareggi in campionato e la sconfitta in Coppa Italia in casa dell’Inter. Domenica i giallorossi torneranno in campo, contro lo Spezia di Thiago Motta. Non ci sarà in panchina Josè Mourinho, il portoghese è stato sanzionato con due giornate di squalifica, ma il tecnico può sorridere per un recupero lampo all’orizzonte.

La Roma ha disperato bisogno di ritrovare i tre punti. I tre pareggi consecutivi giunti in campionato, con la parentesi negativa del quarto di finale di Coppa Italia, hanno consegnato ai tifosi giallorossi un febbraio da incubo. La casella delle vittorie in questo mese è ancora ferma a zero, per sfatare questa sorta di tabù la Roma dovrà vincere nella prossima trasferta di Serie A. Missione Spezia per la squadra di Josè Mourinho, raggiunto da due giornate di squalifica dopo l’espulsione sul finire di gara sabato pomeriggio. I giallorossi, accompagnati ancora una volta dall’entusiasmo del pubblico, possono sorridere per diversi recuperi ufficiali ma non finisce qui.

Roma, recupero lampo e annuncio social: “Manca poco al rientro”

Ancora liete notizie dal quartier generale giallorosso. Già nelle scorse ore vi avevamo raccontato di un nuovo recupero ufficiale per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese fa la conta delle presenze, dopo aver avuto mezza squadra fuori contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. Nella trasferta ligure torneranno a disposizione i vari Zaniolo, El Shaarawy e Shomurodov. Guardando più in là, diverse gare complicate attendono la Roma dopo lo Spezia, c’è un recupero lampo da registrare. Come testimoniato sui propri canali social, Roger Ibanez sta bruciando le tappe verso il rientro. Il difensore brasiliano ex Atalanta è fermo ai box dalla sfida contro l’Inter in Coppa Italia, era l’8 febbraio. La diagnosi effettuata dopo gli esami strumentali parlava di uno stop di cinque settimane ma il video pubblicato su Instagram lascia pochi dubbi su un recupero lampo. Allegato al video la frase che indica il suo stato di forma attuale: “Manca poco al ritorno.“