Roma, torna in gruppo | Mourinho lo riabbraccia

L’allenatore della Roma ritrova pezzi in vista della partita con lo Spezia, a cui non prenderà parte perché è stato squalificato

Domenica 27 alle 18 la Roma torna in campo per la Serie A. Ad attendere Abraham e compagni c’è lo Spezia di Thiago Motta. La partita sarà particolare perché in panchina per la Roma non ci sarà José Mourinho. L’allenatore portoghese ha rimediato una squalifica durante la partita con il Verona per un gesto troppo plateale. Inizialmente, infatti, il portoghese ha scagliato un pallone in tribuna. In seguito, verso la fine della partita, è andato su tutte le furie quando l’arbitro ha assegnato solo quattro minuti di recupero. Troppo pochi secondo il portoghese che ha protestato facendo il gesto del telefono.

Una mossa che non è piaciuta all’arbitro Pairetto, che ha spedito Mou negli spogliatoi. La squalifica non c’è stata solamente per il tecnico. Nel tunnel degli spogliatoi, infatti, sembra che anche Tiago Pinto abbia protestato con energia. Anche qui, il fischietto di Torino non ha gradito le parole del general manager dell’area sportiva che è stato inibito fino a inizio marzo. Una partita nervosa non solo per i giocatori, quindi, che sono riusciti a trovare il pareggio dopo essere stati in vantaggio 2-0 nel primo tempo. Tutto merito di Cristian Volpato ed Edoardo Bove, due ragazzi della Primavera che oggi ha battuto la Juventus ai quarti di semifinale di Coppa Italia.

Roma, Mourinho ritrova Shomurodov in allenamento

Anche se la Roma è stata privata di alcuni suoi pezzi molto importanti, il allenamento ne ritrova altri. Oggi a Trigoria, infatti, si è rivisto Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è tornato con il gruppo nella terza seduta in vista della sfida di domenica. Con El Shaarawy ritrovato ieri, la Roma si appresta a tornare al completo in attesa di Zaniolo. Il numero 22 sta ancora smaltendo il fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori con il Verona. Per entrambi è quasi un ritorno a casa. Stephan, infatti è ligure essendo nato a Savona, Nicolò invece è cresciuto proprio a La Spezia, pur essendo nato in toscana.