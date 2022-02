Calciomercato Roma, addio Veretout | Pista sconvolgente in Serie A

Calciomercato Roma, spunta una nuova pretendente in Serie A per l’acquisto del suo cartellino. La prossima estate sarà dunque decisiva.

Il cammino dei giallorossi non è stato fin qui dei più felici, come testimoniato anche dai numeri e dalla posizione in classifica, che vede Zaniolo e compagni per il momento relegati in ottava posizione. Palese poi l’involuzione di diversi giocatori in questi ultimi mesi.

Ciò giustifica il motivo per il quale la prossima estate sono previsti plurimi cambiamenti che però difficilmente interesseranno lo stesso mister. Mourinho pare infatti godere ancora della fiducia e della simpatia di gran parte della piazza che ha compreso come il bene della squadra e del futuro capitolino non possa prescindere dalla leadership e dalla saggezza di un personaggio così importante.

Certo, nel calcio così come nella vita non si può vivere di rendita e provare a imputare lui alcune responsabilità non significherebbe peccare di lesa maestà. Come osservato anche da Repice in queste ore, però, l’ex Tottenham è forse tra i meno indiziati a svolgere il ruolo di capro espiatorio e ciò si è riflesso anche nella grande maturità palesata dai tifosi nei suoi confronti.

Calciomercato Roma, anche il Torino sulle tracce di Veretout

Mou ha ancora le chiavi della città, come si è letto nell’emblematico striscione affisso nella Capitale proprio poche ore dopo la gara con il Verona. Per tale motivo, questa grande unilateralità di visioni nei suoi confronti sembra sottintendere la volontà unisona di continuare a puntare su di lui.

Più probabile, dunque, contrariamente al passato, un’epurazione destinata a coinvolgere diversi giocatori che abbiano fin qui deluso, non rivelandosi all’altezza del progetto dello Special One. Tra i vari, figura sicuramente Jordan Veretout, Lo Special One ha dichiarato nei giorni scorsi che è stato solo sottoposto ad un normale calo, naturale per un giocatore durante il corso di una stagione.

Le scelte tecniche, unitamente alle prestazioni offerte dall’ex Fiorentina da diversi mesi a questa parte, lasciano intendere come però, dopo tre anni, le strade tra i giallorossi e il francese possano separarsi. Non mancano di certo le pretendenti, come raccontatovi di recente. Da pochi minuti è però emerso uno scenario più che sorprendente in Serie A. Nel nostro campionato, al di là di alcune big, si segnala infatti anche l’interesse del Torino per Jordan.

A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale il francese rappresenterebbe un’affascinante idea per ovviare alla futura assenza di Tommaso Pobega che la prossima estate tornerà al Milan. Restano però molti dubbi, soprattutto legati a quello stipendio di 3 milioni di euro attualmente percepiti dal 17.