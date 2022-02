Calciomercato Roma, Repice: “Tre nuovi acquisti per Mourinho”

Calciomercato Roma, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Francesco Repice, rilasciate in questi minuti. Di seguito i punti più importanti.

Nella sua disamina, la voce storica delle cronache sportive Rai ha affrontato tutta una serie di questioni relative al momento dei giallorossi e alle difficoltà vissute fin qui dalla nuova squadra di Mourinho. La discontinuità di Pellegrini e colleghi ha indubbiamente sorpreso in molti e, soprattutto, deluso fin qui una piazza che, nonostante tutto, per dirla con una frase candidata all’Oscar, non si è disunita.

Salvo rare eccezioni, infatti, una più che cospicua fetta della tifoseria si è schierata dalla parte di Mou, nonostante quest’ultimo sia considerato da diversi come uno dei principali artefici dell’infelice stagione fin qui vissuta all’ombra del Colosseo. In giornata vi abbiamo riportato le parole di Pierluigi Pardo, che ha voluto soprattutto commentare la vicenda legata alla sanzione cui lo Special One è andato incontro insieme ad altri tesserati, Pinto incluso.

A queste hanno poi fatto seguito quelle dell’entourage di Bove che, oltre a parlare del futuro del 52, ha anche analizzato il rapporto nato tra il suo assistito e mister José. Giusto, quindi, dare importanza anche a quanto affermato dal su citato Repice che si è così esposto sulle critiche nei confronti del tecnico.

“Mi viene da sorridere quando sento gente dire che Mourinho è bollito. Spesso sono quelli del ‘mio calcio’, che parlano ‘il gioco propositivo’ ma mi riferisco anche a colleghi di grande esperienza che non hanno però mai giocato. La Roma si trova in una situazione di classifica che meritano i suoi calciatori, l’allenatore non ha responsabilità. Fare confronti con Fonseca e sulla passata stagione non ha senso.

Fonseca era lontano dalla Champions quanto la Roma lo è attualmente. Mou deve limitarsi ad accogliere i giocatori e farne il gestore. Comunque devo dire che i tifosi della Roma si stanno comportando in modo maturo“.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Repice sulla campagna acquisti giallorossa

Come appena riportato, dunque, Repice figura tra i pochi ad aver fin qui manifestato posizioni di sostegno al tecnico. Ciò che ha maggiormente colpito delle sue parole, rilasciate alla CM.ITTV di Calciomercato.it è stato però lo spezzone relativo alle mosse sul mercato da parte del club giallorosso. Di seguito il sugo.

“Spero tanto che la Roma abbia un grande progetto, così da permettere a Mourinho di far ricredere tutti. Se c’è un grande progetto a giugno arrivano i calciatori. Ne devono però arrivare almeno quattro e, per fare qualche nome, credo che debbano essere di grande calibro come Paredes, Draxler o Ginter. Mi aspetto cioè dei titolari di altissimo livello ma i nomi che circolano ora forse sono stati messi in giro da qualche procuratore e non possano soddisfare la piazza”.