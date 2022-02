All’indomani della sentenza del Giudice sportivo arriva un nuovo attacco contro Josè Mourinho. Le parole del giornalista hanno scosso tutti.

Roma-Hellas Verona non è finita al triplice fischio del signor Pairetto. La gara si è conclusa con l’espulsione di Josè Mourinho, il tecnico della Roma è stato protagonista anche di un acceso post gara. Nella giornata di ieri le sanzioni ufficiali commutate dal Giudice sportivo, non è mancata la maxi stangata in casa Roma.

L’onda lunga dell’ultima gara della Roma non sembra volersi arrestare. I giallorossi sono reduci dal terzo pareggio consecutivo, il secondo agguantato in rimonta, arrivato in casa contro l’Hellas Verona. La gara ha vissuto un concitato finale, protagonista Josè Mourinho e lo staff giallorosso. Il tecnico e la panchina romanista hanno subito una maxi squalifica dopo il referto arbitrale e la conseguente decisione del Giudice sportivo. Due giornate di stop per Mourinho e Nuno Campos, una per il preparatore atletico Rapetti e Tiago Pinto squalificato fino all’8 marzo. Maxi stangata avranno pensato molti tifosi giallorossi, non della stessa opinione un giornalista molto noto in Italia, telecronista in casa DAZN.

Roma, maxi squalifica e bufera | Pardo attacca Mourinho

Parliamo di Pierluigi Pardo, il quale è intervenuto durante il programma radiofonico “Tutti Convocati“. Il giornalista ha commentato le due giornate di squalifica date a Josè Mourinho, senza concedere sconti al tecnico portoghese. Il paragone azzardato dal telecronista Dazn è fatto con il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni : ” 2 giornate di squalifica a Mourinho? Secondo me sono poche, anche perché nel tunnel degli spogliatoi ha continuato a dire altro. Quella di Bastoni allora forse è stata eccessiva. Noi vediamo il 10% di quello che succede, a occhio e croce quando ho letto le due giornate per Bastoni sono rimasto sorpreso, però poi che ne sai cosa ha detto? Mourinho in questa stagione tiene un po’ il conteggio, e ha tanti motivi per essere arrabbiato. Al tempo stesso, però, questa continua polemica io non la capisco, i numeri non sono in suo favore.” Un attacco frontale verso la panchina giallorossa, che avrà spiazzato molti tifosi della Roma. Il giornalista non ha concesso repliche all’atteggiamento del tecnico lusitano, a suo dire sanzionato fin troppo leggermente a paragone col difensore centrale dell’Inter.