Calciomercato Roma, Simeone ostacola Mourinho | Pronti 20 milioni

Calciomercato Roma, l’affondo è di Simeone che avrebbe iniziato a programmare la prossima stagione. Si complica l’operazione per Pinto

La cosa certa in questo momento è solamente una: che alla fine della stagione cambierà squadra, anche perché sarebbero già arrivate delle offerte importanti non solo da parte di squadre della Liga, ma anche di altri club, tra le quali ci sarebbe anche la Roma, che sperava anche di riuscire a portarlo nello scorso mese di gennaio alla corte di José Mourinho.

Magari inserendolo in una trattativa che avrebbe potuto far partire Diawara: così non è stato ma Tiago Pinto, di certo, proverà a prenderlo la prossima estate. Il profilo di Guedes del Valencia piace alla società giallorossa, anche se il prezzo del cartellino non è certamente in saldo. Il club spagnolo chiede almeno 20 milioni di euro e, inoltre, ci sarebbe da registrare, secondo quanto riportato da Elgoldigital.com, anche l’interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Calciomercato Roma, l’Atletico su Guedes

La squadra che ancora per qualche mese sarà campione di Spagna infatti, deve fare una mezza rivoluzione dopo la stagione deludente che sta sfornando. Il campionato ormai è andato, non ci sono davvero possibilità di rientrarci e Simeone sarebbe rimasto deluso da alcuni elementi che lì davanti avrebbero dovuto fare la differenza. Ed è per questo motivo secondo il portale iberico che il tecnico avrebbe messo nel mirino il portoghese del Valencia, che con Bordalas in panchina sta dimostrando di possedere delle qualità importanti che ne faranno un pezzo pregiato per la prossima sessione di mercato.

Simeone quindi si mette di traverso in una trattativa che era stata fortemente caldeggiata da José Mourinho. L’allenatore portoghese della Roma vedrebbe bene il proprio connazionale nella squadra che la prossima stagione deve rilanciarsi. Il colpo quindi è difficile. Ma di certo ancora non impossibile.