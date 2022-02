Calciomercato Roma, aria di rivoluzione | Obiettivi decisi

La piazza, insomma, aspetta paziente l’estate: andranno via quegli elementi che non hanno garantito il salto di categoria e dovrebbero arrivare giocatori di livello. Saranno tante le cessioni che dovrebbero permettere a Tiago Pinto di muoversi in maniera importante sul mercato. Il gm portoghese è alla ricerca di quel tesoretto che serve per riuscire nell’impresa. Con due-tre addii si potrebbero mettere da parte un bel po’ di soldini.

Calciomercato Roma, gli obiettivi sono decisi

In attacco il nome è quello di Guedes anche se c’è l’interesse concreto dell’Atletico Madrid, mentre in difesa, secondo il quotidiano romano, il nome caldo è quello di Dest del Barcellona: Xavi gli ha preferito anche Dani Alves, e il 22enne americano è un obiettivo importante. In questo caso ci sarebbe da battere la concorrenza del Monaco, che da un poco di tempo ci ha messo gli occhi addosso.

Arriverà senza dubbio anche un regista, uno in grado di dare geometrie e dettare i tempi. Il sogno è Xhaka, sfumato la passata stagione dopo una lunga trattativa. Il rinnovo non deve ingannare, lo svizzero saluterà i Gunners alla fine del campionato e Mourinho spera di averlo alle proprie dipendenze. Infine circola con insistenza anche il nome di Joan Ruiz, uno dei migliori elementi delle giovanili del Villarreal: in questo caso le trattative per il rinnovo si sono fermate e Pinto potrebbe inserirsi.