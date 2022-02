Classifica allenatori più pagati | Ecco la nuova posizione di Mourinho

Anche l’allenatore della Roma è presente nella classifica degli allenatori più ricchi del panorama mondiale. Simeone in vetta

È tra i più vincenti al mondo e ora anche tra i più ricchi. José Mourinho ha cominciato molti anni fa la sua carriera che lo ha portato più volte sul tetto del mondo. Già da una delle sue prime esperienze al Porto vince la Champions League e il campionato nazionale. Dei traguardo più che importanti che lo catapultano in una realtà più grande come quella del Chelsea. Anche nei Blues Mourinho ha lasciato un grande ricordo. Sono ben due le parentesi del portoghese a Londra, in cui nella prima ha vinto due volte la Premier League e varie coppe nazionali.

Nella stagione 2008-2009 approda all’Inter, dove nel 2010 vince il triplete. Con i nerazzurri, infatti, Mourinho vince Serie A, Coppa Italia e Champions League. Dopo l’avventura milanese, José veste i panni dell’allenatore del Real Madrid, dove vince una volta la Liga, ma mai la Champions. Poi torna in Inghilterra, dove vince una Premier League con il Chelsea e un’Europa League con il Manchester United. Con il Tottenham, poi, è una delle poche stagioni in cui Mourinho non ha vinto niente, anche se ha portato la squadra in finale di coppa di lega.

Roma, Mourinho al quinto posto nella classifica degli allenatori più ricchi al mondo

Josè Mourinho, che è stato espulso durante la partita con il Verona e salterà due gare di Serie A, ora può mettere un altro trofeo in bacheca. Secondo Wealthy Celebrity, l’allenatore della Roma è al quinto posto della tra gli allenatori più ricchi al mondo. Secondo il sito inglese che ha stilato la classifica, il patrimonio netto del portoghese si aggira intorno ai 23 milioni. Al primo posto c’è El Cholo Simeone con 40 milioni. Unico italiano presente nella Top 10 è Antonio Conte.