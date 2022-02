Calciomercato Roma, concorrenza in Serie A | Corsa a 3 con Juve e Milan

La stagione è ancora lunga, ma dirigenti e società sono già al lavoro per gettare le basi del prossimo calciomercato estivo.

La Roma continua a lavorare a Trigoria per preparare la sfida che nel prossimo fine settimana la vedrà impegnata sul campo dello Spezia. Un match che i giallorossi vogliono vincere ad ogni costo. Perché se è vero che la striscia di risultati utili è arrivata a 5 gare consecutive, è altrettanto certo che i tre pareggi raccolti nelle ultime tre uscite non siano abbastanza per inseguire un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

E mentre José Mourinho spera di avere buone notizie dall’infermeria, con l’emergenza patita contro l’Hellas Verona che sembrerebbe avviata a rientrare, in casa Spezia si prepara il match nei dettagli. D’altra parte i liguri vogliono mettere insieme punti utili in chiave salvezza e scenderanno in campo con la grinta di chi sa che ci sarà da lottare fino alla fine della stagione. Un discorso valido allo stesso modo, anche se per obiettivi diversi, anche per quanto riguarda la Roma.

Calciomercato Roma, c’è anche la Juventus | Sfida a 3

L’obiettivo di migliorare il piazzamento dello scorso anno, garantendosi di conseguenza un posto in Europa League, rimane vivo e alla portata della squdra di Mourinho. Ma c’è di più: domani a Nyon si terranno i sorteggi di Conference League. I giallorossi a marzo riprenderanno il proprio cammino europeo con l’intenzione di andare fino in fondo. Il finale di stagione, dunque, è ancora ricco di appuntamenti cruciali. E proprio questi ultimi mesi saranno fondamentali anche per determinare, almeno in parte, anche la composizione della rosa del prossimo anno. Sono in tanti, infatti, a doversi conquistare una riconferma a suon di prestazioni.

Mourinho immagina, per il futuro, una Roma molto diversa e le novità nell’organico della prossima stagione potrebbero essere numerose. Un restyling che potrebbe essere particolarmente in mezzo al campo, dove l’allenatore cerca calciatori di grande esperienza internazionale. Uno dei nomi accostati da tempo ai colori giallorossi è quello di Renato Sanches, portoghese in uscita dal Lille. Su di lui, segnala oggi Tuttosport, è vivo anche l’interesse della Juventus, che cerca a sua volta un altro centrocampista dopo il colpo Zakaria. Attenzione, però, al Milan. I rossoneri seguono Sanches da tempo e i rapporti con il club francese sono eccellenti.