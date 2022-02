La Roma tornerà in campo domenica pomeriggio, in trasferta contro lo Spezia. Giallorossi attesi da un doppio big match cruciale all’Olimpico.

Dopo la trasferta ligure ci sarà un doppio big match in vista per la Roma di Josè Mourinho. Il portoghese non sarà presente in panchina nelle prossime due giornate ma i giallorossi sono obbligati a riportare i tre punti a casa. Vittoria che latita da tre turni in campionato e zone alte della classifica decisamente troppo lontane. Ecco la risposta dei tifosi in vista del doppio big match.

La Roma contro l’Hellas Verona è incappata nel terzo pareggio consecutivo in Serie A. Triplo segno “X” in campionato che sommato all’eliminazione dai quarti di Coppa Italia per mano dell’Inter regala un febbraio senza vittorie per la banda di Josè Mourinho. L’occasione per invertire questo trend negativo è rappresentata dalla trasferta ligure di domenica pomeriggio. I giallorossi, orfani in panchina di Mourinho per due turni, faranno visita allo Spezia di Thiago Motta. Non mancherà il calore del pubblico giallorosso, bruciati i tagliandi del settore ospiti del Picco. L’amore verso la squadra giallorossa si dimostra ancora una volta saldo ed incondizionato, come non avveniva da diversi anni.

Roma, doppio big match all’Olimpico | La risposta dei tifosi

Dopo la trasferta ligure i giallorossi sono attesi da uno snodo cruciale, doppio big match all’Olimpico in vista. Prima arriverà l’Atalanta di Gasperini, contro gli orobici nel girone d’andata la più convincente delle vittorie romaniste fin qui. Per la sfida contro i bergamaschi sono stati staccati già 8500 biglietti. Con una grossa novità rispetto a quanto visto nella recente sfida interna all’Hellas Verona, l’affluenza aumenterà nell’impianto della capitale. Si passerà dalla metà al 75% del totale, un passo verso l’auspicato ritorno alla normalità. Dopo la sfida contro l’Atalanta sarà il momento di raggiungere Udine in trasferta, mentre tante attenzioni si riverseranno anche alla data cruciale del 20 marzo. Quel giorno ci sarà il derby contro la Lazio di Sarri, con Mou desideroso di vendicare quanto successo all’andata. Stesso pensiero di tanti tifosi giallorossi, che hanno già staccato 10000 biglietti per l’attesa stracittadina, doppio big match cruciale in vista.