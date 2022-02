Roma, Pairetto mandato all’estero | Decisione ufficiale AIA

Roma, dopo la gara contro il Verona della scorsa settimana, Pairetto è stato designato per una gara all’estero: ecco la nota ufficiale

Ha espulso Mourinho contro il Verona l’arbitro Luca Pairetto. E poi il referto letto dal giudice sportivo ha fatto sì che lo Special One venisse squalificato per due giornate. Ma la Roma, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, attende le carte per capire se ci sia la possibilità di fare ricorso. La partita ancora non è chiusa sotto questo aspetto. E il tecnico portoghese potrebbe anche tornare in panchina dopo la gara contro lo Spezia. Vedremo.

In ogni caso, almeno per questo fine settimana, l’Aia ha deciso di non affidare nessuna gara della massima serie a Pairetto. E’ infatti ufficiale la notizia che il direttore di gara sarà al Var in una gara del campionato di Cipro. Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito.

Roma, Pairetto va a Cipro

“Anche in questo weekend, l’Associazione Italiana Arbitri avrà l’onore di essere rappresentata a Cipro. La Federazione locale ha infatti richiesto la designazione di un VAR FIFA, per supportare la direzione di due gare del massimo campionato nazionale, la prima in programma domani sera e la seconda sabato” si legge nel sito della federazione italiana arbitri.

“Per l’occasione – si sottolinea ancora – sarà Luca Pairetto a prestare la propria competenza tecnica ed esperienza in materia di VAR, rappresentando ancora una volta l’AIA sullo scenario internazionale e contribuendo in prima persona allo sviluppo della tecnologia applicata al calcio anche in terra Cipriota. Tutto questo nell’idea di una cooperazione tecnica oltre ogni confine e nell’interesse del gioco”. Nessun fischio in Serie A, ma un appuntamento all’estero per l’arbitro al centro delle polemiche sabato scorso all’Olimpico.