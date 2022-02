Calciomercato Roma, Oliveira riabbraccia il Porto | Dilemma Mourinho

Calciomercato Roma, Sergio Oliveira ha riabbracciato i suoi ex compagni di squadra. E per Mourinho è un dilemma il futuro

La sua avventura nella Capitale era iniziata alla grande: gol al debutto, su rigore, decisivo, e quindi con una enorme dimostrazione di personalità. Gol alla seconda gara, quella contro l’Empoli in trasferta. Poi la flessione, che ha messo in discussione anche il riscatto alla fine della stagione.

Il futuro di Sergio Oliveira, nella Roma, è ancora tutto da scrivere secondo la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista portoghese dopo un avvio abbagliate ha iniziato a avere problemi, non convincendo più di tanto. Ecco perché il futuro rimane in bilico e saranno decisivi gli ultimi mesi per capire quale sarà la decisione di Tiago Pinto nel merito. In ogni caso, ieri, il centrocampista ha fatto visita ai suoi ex compagni, così come riportato a A Bola.

Calciomercato Roma, Oliveira in visita al Porto

Nel primo pomeriggio di ieri infatti, prima della gara contro la Lazio che ha permesso ai portoghesi di staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League, Sergio Oliveira si è presentato nell’hotel dove alloggiavano i suoi ex compagni, lasciati meno di due mesi fa. Una visita di cortesia alla sua ex squadra che ha portato anche bene visto poi com’è andata a finire.

Ovviamente questo non centra nulla con la decisione che la società giallorossa prenderà nel futuro: Pinto deciderà, come detto, solamente alla fine della stagione se versare i 12 milioni di euro pattuiti con il Porto per il riscatto. Anche Mendes, procuratore del giocatore nonché dello Special One, si è convinto nel momento di chiudere l’affare di utilizzare questa formula. E se all’inizio, come detto, sembrava tutto destinato a un riscatto, adesso le cose non sono più così sicure.