Vitesse-Roma, ufficiali date e orari della doppia sfida di Conference League

Roma, adesso è ufficiale: definiti date e orari per la doppia sfida al Vitesse che mette in palio un posto ai quarti di Conference League

Il sorteggio di Conference League ha regalato alla Roma la doppia sfida contro gli olandesi del Vitesse. Non è andata male alla squadra giallorossa, viste le squadre che sarebbero potute uscire dall’urna. Una sfida sulla carta alla portata della formazione dello Special One. Che ha come obiettivo, ovviamente, quello di arrivare il più in fondo possibile in questa manifestazione.

E’ la prima volta che si gioca la Conference League quindi, vincerla, significherebbe di diritto entrare nella storia. Insomma, perché non provarci? Non ci sono motivi per prendere questo impegno sottogamba che potrebbe regalare delle soddisfazioni e potrebbe anche dare una svolta alla stagione che fino al momento i tifosi della Roma stanno vivendo: più delusioni che soddisfazioni.

Vitesse-Roma, definiti date e orari

Intanto, con un Tweet apparso sui canali ufficiali giallorossi, sono stati definiti gli orari – e anche le date – della doppia sfida agli olandesi. La prima gara ovviamente si giocherà in trasferta: la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 10 marzo con fischio d’inizio alle 18:45.

Sette giorni dopo, precisamente il 17 marzo alle 21 stavolta, ci sarà invece la sfida allo stadio Olimpico, che potrebbe spalancare le porte dei quarti di finale alla formazione allenata da José Mourinho. Come detto la Conference League potrebbe diventare senza dubbio una manifestazione che potrebbe dare una svolta alla stagione della Roma. Arrivare in fondo significherebbe tanto per non solo per la squadra ma anche per i tifosi. Che intanto si preparando ad invadere anche l’Olanda.