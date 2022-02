Calciomercato Roma, annuncio e assist: “All’Olimpico il momento più bello”

Annuncio e assist sul calciomercato in entrata in casa Roma. Il calciatore non lo nasconde: “All’Olimpico il momento più bello”

Riflettori puntati sul calciomercato estivo della Roma. I giallorossi torneranno in campo domani pomeriggio, alla determinata ricerca dei tre punti dopo tre pareggi consecutivi. Alla vigilia della trasferta ligure sul campo dello Spezia arriva un annuncio che fa da assist al calciomercato in entrata dei giallorossi.

La Roma è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo dello Spezia. La squadra di Thiago Motta in casa è riuscita a mettere in difficoltà avversari molto più blasonati della compagine ligure e la Roma è reduce da tre pareggi consecutivi. L’ultima vittoria è arrivata proprio in trasferta, sul campo dell’Empoli il 23 gennaio. Oltre trenta giorni senza i tre punti, obbligatorio strappare il bottino pieno al “Picco” malgrado l’assenza in panchina di Josè Mourinho. Il portoghese paga l’espulsione trovata nel finale dell’ultima gara interna, al pari di Tiago Pinto. Alla vigilia del ritorno in campo arriva un annuncio con assist per il calciomercato estivo della Roma.

Nella sessione di calciomercato estivo si attende una nuova rivoluzione in casa Roma. Tutti i ruoli del campo potrebbero subire un repentino cambiamento d’interpreti, compreso l’estremo difensore. Nella giornata di ieri la nostra redazione aveva lanciato una nuova pista in Serie A per trovare il vice Rui Patricio. Non ha convinto nel ruolo il giovane Fuzato, il brasiliano potrebbe lasciare definitivamente la Roma nella sessione estiva. Chi sta convincendo tutti, fino ad aver meritato il posto da titolare, è il nuovo portiere della Sampdoria, il romano e romanista Wladimiro Falcone. Il portiere della Samp ha superato, nelle gerarchie di Giampaolo, il titolare Emil Audero ed oggi si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’estremo difensore ha riperorso la sua carriera fino all’exploit: “Io sono un figlio della Samp. Dopo tre anni alla Lodigiani e uno alla River Perconti, sono venuto qui. Un trasferimento non facile, avevo 15 anni e ho lasciato tutto il mio mondo a Roma.” Poi ha lanciato un assist di calciomercato alla Roma: “Il momento più bello in stagione è stata la partita all’Olimpico con la Roma. Giocare lì, con tanti miei amici in curva, da titolare… Mio zio mi ha detto: “Sul momento ti ho maledetto, poi mi è passata.”