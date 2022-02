Calciomercato Roma, Pinto pesca in Serie A | Ecco il vice di Patricio

Il portiere portoghese della Roma ha bisogno di un erede, le alternative in rosa non convinco e il gm si rivolge al calciomercato

Domenica alle 18 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, la Roma scende in campo contro gli uomini di Thiago Motta. Per i giallorossi è una grande occasione per rientrare migliorare lo score delle ultime giornate. Nelle scorse tre partite, infatti, sono arrivati tre pareggi, con l’a vittoria che manca dal 23 gennaio in campionato. Un ruolino di marcia che non può rendere orgogliosi Abraham e compagni, che però sono nella miglior forma della stagione. La sconfitta, infatti manca da cinque partite, mai così tanto dall’inizio del campionato.

In caso di vittoria, la Roma potrebbe avvicinarsi sempre di più a quel traguardo che è la qualificazione in Champions. Molti danno per chiusa questa porta, ma in realtà l’approdo nel torneo europeo è a un tiro di schioppo. Lo Spezia, poi, è un avversario abbordabile, ma gli uomini di Mourinho non devono abbassare la guardia. I liguri, infatti, giocano per raggiungere la salvezza. Rimanere in Serie A potrebbe la giusta spinta a Verde e compagni che distano solo tre punti dal Cagliari, in zona retrocessione.

Calciomercato Roma, nome nuovo per la porta

Mentre Mourinho prepara la partita, negli uffici di Trigoria c’è chi lavora pensando già al futuro. Tiago Pinto, che dovrà costruire la Roma secondo le idee del tecnico, sta monitorando il calciomercato. Oltre al possibile arrivo di un regista, il general manager giallorosso sta valutando di rinforzare anche altri reparti della rosa. Stavolta, sotto la lente d’ingrandimento dell’ex Benfica c’è il portiere. Con Rui Patricio la Roma ha ritrovato la sicurezza che è mancata negli scorsi anni con Olsen e Pau Lopez, ma in rosa manca un suo vice di qualità. Per questo Pinto ha deciso di muoversi in Serie A, dove sembra aver messo gli occhi su Wladimiro Falcone. Il portiere, romano e romanista, gioca nella Sampdoria e in queste ultime partite ha spodestato Audero.

L’estremo difensore, che ha anche recitato in un film di Carlo Verdone, potrebbe fare al caso della Roma viste le sue qualità. In rosa, però, c’è già Daniel Fuzato che non ha mai convinto con le sue prestazioni. I margini di crescita del brasiliano ci sono, anche se non è più così giovane dovendo compiere 25 anni. Per questo motivo la Roma potrebbe puntare su qualcuno di più pronto come Falcone.