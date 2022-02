Nuovo scenario sul calciomercato in entrata in casa Roma. Doppio ostacolo per Tiago Pinto, ecco l’offerta del Valencia per giugno.

La Roma è attesa da una gara da non fallire. Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18, i giallorossi faranno visita al “Picco” allo Spezia di Thiago Motta. Fondamentale sarà riportare a casa i tre punti, malgrado l’assenza in panchina di Josè Mourinho. In attea di ritrovare il terreno da gioco c’è un doppio ostacolo in vista dalla Liga per il calciomercato giallorosso.

Vigilia di una gara fondamentale in casa Roma. Domani pomeriggio i giallorossi faranno visita allo Spezia di Thiago Motta, obbligatorio riportare i tre punti a casa per Abraham e compagni. Non sarà in panchina Josè Mourinho, sanzionato dal Giudice sportivo con un doppio turno di squalifica. Fatale l’espulsione trovata sul finire dell’ultimo pareggio interno dei giallorossi, contro l’Hellas Verona all’Olimpico. Stessa sorte capitata a Tiago Pinto, il general manager della società giallorossa è stato squalificato fino all’8 marzo dai vertici arbitrali della Serie A. Nel frattempo giunge un nuovo scenario di calciomercato dalla Spagna, ecco il doppio ostacolo per la Roma.

Calciomercato Roma, doppio ostacolo per Pinto | L’offerta del Valencia

Per il centrocampo del futuro i giallorossi guardano in Ligue 1, tra i tanti nomi accostati al taccuino di Tiago Pinto in risalto c’è quello di Xeka, centrocampista portoghese in forza al Lille. Ora c’è un doppio ostacolo all’orizzonte, secondo quanto riportato dal sito spagnolo As.com. Il Valencia ha avviato i contatti per ingaggiarlo a zero in estate, il centrocampista portoghese si libererà a zero dal club transalpino e gli spagnoli stanno provando a convincerlo al trasferimento in Liga. Doppia beffa per Pinto, proprio il Valencia era stato accostato ad un centrocampista esubero della Roma, parliamo di Amadou Diawara. Il club spagnolo sembra avere tutta l’intenzione di inserirsi nella corsa al centrocampista del Lille, il classe 1994 ha anche avuto un passaggio nelle giovanili del Valencia. Se dovesse arrivare l’accordo per l’ingaggio la sua rotta per la Spagna potrebbe essere tracciata definitivamente.