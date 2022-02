Calciomercato Roma, occasione in Liga: pronti 15 milioni per superare la concorrenza. Pinto s’inserisce nella trattativa e spera di chiudere.

L’occasione è in Liga. E Tiago Pinto sarebbe anche pronto a battere la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro, o qualcosa in meno, per strappare il calciatore al Barcellona. Spiazzato l’Ajax, che sperava di poter chiudere in maniera veloce per il ritorno di Dest in Olanda.

Ma a quanto pare il general manager giallorosso si sarebbe messo completamente di traverso: la Roma è alla ricerca di un terzino affidabile per la prossima stagione e potrebbe anche decidere di non riscattare Matland-Niles investendo così quel tesoretto nell’esterno che saluterà Xavi alla fine del campionato. Su questo ormai non ci sono dubbi, l’americano lascerà la Spagna. E appare anche possibile un arrivo in Serie A.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Dest

Secondo todofichajes.com, il gm potrebbe anche accelerare in questa trattativa per superare la concorrenza dell’Ajax che, perdendo Mazraoui, vedeva di buon occhio un ritorno dell’esterno che è stato ceduto al Barcellona. Ma la soluzione dell’enigma appare tutt’altro che scontata, con l’americano che potrebbe decidere di accettare la corte della squadra di Mourinho per giocare nella massima serie italiana, un campionato decisamente molto più allettante dell’Eredivisie.

Insomma, il primo obiettivo della Roma per la prossima stagione si conosce. Quello del terzino è un buco che deve essere coperto nel minor tempo possibile: Karsdorp e Maitland-Niles da un lato non convincono più di tanto, e anche Vina, dall’altra parte, è sotto la lente d’ingrandimento dello Special One. Una vera e propria rivoluzione sugli esterni dopo il rinnovo, invece, di Mancini: che si è legato fino al 2026 alla Roma, e e adesso aspetta un ritocco con rinnovo per un’altra stagione.