La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, in casa dello Spezia. In attesa di ritrovare il campo c’è una firma ufficiale a sorpresa.

Giallorossi attesi dalla trasferta ligure sul campo dello Spezia. La Roma, orfana in panchina di Mourinho per due giornate, è obbligata a riportare i tre punti a casa. Sono tre i pareggi consecutivi in Serie A, con la vittoria che manca dalla trasferta di Empoli. E’ passato un mese dagli ultimi tre punti conquistati, vincere sarà imperativo. A sorpresa spunta anche la firma ufficiale, accordo biennale raggiunto.

Riportare a casa i tre punti, nonostante l’assenza in panchina del tecnico portoghese, questa è la missione della Roma. Giallorossi che domani pomeriggio scenderanno in campo allo stadio “Alberto Picco” per sfidare lo Spezia di Thiago Motta. Josè Mourinho sta pensando ad un vero e proprio ribaltone nella formazione titolare, con una doppia esclusione a sorpresa all’orizzonte. Nel frattempo c’è una firma ufficiale a sorpresa, messo nero su bianco l’accordo biennale. Nessun annuncio però dai canali della società giallorossa, ecco il motivo e cosa succederà da qui in avanti.

Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale | Altra firma in arrivo

Nella trasferta ligure Josè Mourinho ritrova a disposizione tantissimi calciatori. Non solo chi ha recuperato da acciacchi e guai fisici, anche Gianluca Mancini torna a disposizione della Roma dopo la squalifica scontata contro l’Hellas Verona. Ed è proprio il centrale difensivo, ex Atalanta, ad aver firmato un rinnovo biennale. Come si legge sulle colonne de Il Tempo, il numero 23 ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026, senza nessun annuncio ufficiale. Il motivo della mancata comunicazione è chiaro, si tratta di un rinnovo scattato in automatico e presto è fissato l’incontro per un consistente adeguamento contrattuale. Il difensore centrale dovrebbe firmare fino al 2027, percependo uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione. Questa è la base di accordo su cui stanno lavorando da tempo Tiago Pinto e l’agente del centrale di difesa, Giuseppe Riso.