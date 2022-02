Stadio della Roma: c’è un nuovo innesto per i Friedkin che devono trovare una nuova area per l’impianto giallorosso. Al via le trattative

La questione nuovo stadio tiene ancora banco in casa Roma. I Friedkin fin dal primo momento, hanno fatto capire che è di fondamentale importanza avere un impianto di proprietà e stanno cercando in tutti i modi di trovare un’area per la costruzione. Le trattative con il comune e con il sindaco Gualtieri sono avviate.

La proprietà americana, secondo quanto riportato da Il Tempo, vedrebbe bene la zona dei Mercati Generali/Gazometro sull’Ostiense. Gualtieri invece vorrebbe un progetto a Pietralata, soprattutto dopo l’ok dei legali sul possibile superamento degli espropri. Insomma, le trattative vanno avanti e secondo il quotidiano il sindaco della Capitale spera che sia la società giallorossa a sciogliere le riserve. A quanto pare, comunque, i rapporti rispetto alla giunta Raggi sembrano decisamente più tranquilli e distesi.

Stadio della Roma, nuovo innesto per i Friedkin

Intanto, per cercare di dare una svolta definitiva alla questione, c’è un nuovo innesto nella squadra giallorossa che si deve occupare di questo progetto. Oltre al Ceo Pietro Berardi, la Roma ha ingaggiato Lucia Bernabè, figlia dell’ex presidente di Telecom Franco. Esperta in relazioni internazionali, lunedì scorso era al Campidoglio nell’ultimo incontro e non è stato l’unico alla quale ha partecipato. Si cerca quindi un modo per velocizzare la pratica che deve dare alla società un impianto di proprietà che senza dubbio aiuterebbe e anche di molto le casse giallorosse.

Non sarà comunque una cosa veloce, la burocrazia è quella che tutti noi conosciamo: ma se si viaggia tutti convinti verso la stessa direzione, allora le cose potrebbero cominciare a vedere la luce. Si spera, almeno. Anche perché sarebbe un passo importante per il futuro della società.