Calciomercato Roma, scatta l’asta internazionale | Due big in corsa

La preparazione della prossima sessione di calciomercato è già partita. Tanti gli incroci tra i più importanti club del calcio europeo.

Alzare l’asticella in maniera graduale ma continua, così da poter tornare, nel più breve tempo possibile, a competere ad altissimi livelli. E’ questa l’idea che Dan e Ryan Friedkin hanno in testa sin dal loro arrivo alla guida della Roma, nell’estate 2020. Un obiettivo non semplice, visto che alle difficoltà ordinarie che un progetto tanto ambizioso tende ad incontrare, si sono aggiunte tutte le problematiche relative alla crisi economica derivante dalla pandemia di Covid-19.

Eppure, il piano dei Friedkin non è cambiato. Anzi: l’arrivo in estate di José Mourinho sulla panchina giallorossa suona come una conferma delle ambizioni. Il tecnico portoghese, chiamato per costruire un gruppo vincente nel periodo di un triennio, sa che la strada da fare è ancora molta. E che servirà l’apporto di tutti per poter rivedere presto la Roma competere sui palcoscenici che merita. Al lavoro tecnico che Mou svolge sul campo, dovrà necessariamente aggiungersi il contributo in sede di calciomercato del General Manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, due big in lotta | Affare in salita

Per questo il dirigete giallorosso è già da tempo al lavoro per pianificare la sessione estiva. Una finestra di trasferimenti che molto probabilmente vedrà la Roma al centro di una sorta di rivoluzione. Potrebbero essere diversi, ai nastri di partenza della prossima stagione, i volti nuovi dell’organico romanista. E al supporto economico che i Friedkin garantiranno dovrà aggiungersi l’abilità della dirigenza nel portare a termine operazioni di mercato importanti. In questo senso un ruolo fondamentale possono giocarlo tutti quei calciatori che, avendo il proprio contratto in scadenza nel giugno di quest’anno, sono liberi di firmare per nuovi club a parametro zero.

Tra loro anche Andreas Christensen, forte centrale danese del Chelsea (al centro in queste ore di importanti vicende societarie). Il difensore sembra ormai destinato a lasciare i Blues a fine stagione e il suo nome è appuntato da tempo sul taccuino di Pinto. E’ innegabile che l’arrivo di Christensen rappresenterebbe un salto di qualità importante, dal momento che parliamo di un calciatore protagonista della vittoria del Chelsea nella scorsa edizione della Champions League. Su di lui, però, la concorrenza è tanta. Secondo Sky Sports il futuro del danese sarebbe ormai una questione a due tra Barcellona e Bayern Monaco: due colossi del calcio europeo, entrambi in cerca del rinforzo giusto in difesa.