Calciomercato Roma, dietrofront Simeone | Il rilancio spiazza Pinto

Le grandi manovre per pianificare la prossima sessione di calciomercato sono già cominciate. Con una novità importante.

Mentre la Roma si appresta ad affrontare il match di Campionato contro lo Spezia, le manovre di calciomercato per pianificare la prossima stagione sono già cominciate. D’altra parte in giro per l’europa agenti e direttori sportivi sono già da giorni al lavoro per gettare le basi della prossima sessione di calciomercato. Come la finestra trasferimenti invernale ha dimostrato, pianificare per tempo e muoversi in anticipo possono essere elementi fondamentali per il buon esito delle trattative.

E se a gennaio il lavoro svolto prima dell’apertura del calciomercato aveva permesso a Tiago Pinto di portare a Roma, nel giro di pochi giorni, Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles, la prossima sessione si preannuncia particolarmente movimentata. La Roma sembra infatti andare incontro a una sorta di rivoluzione, con tanti volti nuovi che potrebbero comporre l’organico a disposizione di Mourinho per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, cambia tutto | Addio non più scontato

L’allenatore portoghese sta lavorando con il General Manager per stabilire le linee guida che regoleranno il calciomercato giallorosso. Quel che è certo è che l’obiettivo di tutti, dai Friedkin a Mourinho, è quello di costruire una rosa più forte di quella attuale. Possibile, quindi, che alcuni dei titolari di questa Roma lascino Trigoria per far spazio ad altri elementi più adatti al piano tecnico dell’allenatore. Difficile fare previsioni, anche se alcuni dei possibili obiettivi in entrata sono noti da tempo.

Tra loro figura senza dubbi Hector Herrera. Il centrocampista messicano presenta le caratteristiche che Mourinho sta cercando: grande grinta, esperienza internazionale e personalità da vendere. Il suo nome era stato accostato alla Roma già in vista del mercato invernale e potrebbe tornare d’attualità per la prossima sessione. Nel frattempo, però, il suo addio all’Atletico Madrid, che solo qualche settimana fa sembrava inevitabile, non è più così scontato. Herrera ha scalato le gerarchie di Simeone, imponendosi come titolare nella mediana dei Colchoneros. E la squadra ne ha beneficiato visibilmente. Un rilancio personale che secondo elgoldigital.com potrebbe spingere il club a cambiare le proprie valutazioni sul futuro di Herrera. Lui, dal canto suo, sarebbe felice di rimanere. Ha sposato il progetto dell’Atletico e crede ancora di poter vincere con i Colchoneros. Una novità che potrebbe guastare i piani della Roma, ma anche del Betis e di alcuni club della MLS: tutte squadre recentemente interessate a ingaggiare il messicano.