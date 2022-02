Spezia-Roma, chance dal primo minuto | Le probabili formazioni dei quotidiani

E’ il giorno di Spezia-Roma. Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani oggi in edicola.

Si torna in campo: oggi alle 18 la Roma sarà di scena allo Stadio Picco, dove affronterà lo Spezia per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie A. Un match al quale i giallorossi arrivano con la consapevolezza di dover necessariamente puntare alla vittoria. Dopo tre pareggi consecutivi, tornare al successo è fondamentale per continuare la corsa per un posto nelle prossime competizioni europee. Anche perché le dirette concorrenti, corrono.

José Mourinho arriva alla sfida contro il suo ex allievo Thiago Motta al termine di una settimana che ha portato alcune buone notizie in casa Roma. Diversi i recuperi rispetto alla situazione di emergenza di una settimana fa, quando il tecnico portoghese fu costretto a “inventare” la formazione da schierare contro l’Hellas Verona. Ma a complicare le cose è arrivata ieri la notizia di un doppio infortunio.

Spezia-Roma, torna titolare | Le probabili formazioni

I forfait dell’ultima ora, che hanno costretto Felix e Sergio Oliveira a non partire con la squadra, restringono il margine di scelta per Mourinho, che verrà oggi sostituito in panchina dal vice Foti per via della squalifica comminatagli dal giudice sportivo dopo l’espulsione nelle fasi finali del match contro l’Hellas Verona. Probabile che a La Spezia la Roma si schieri ancora una volta la Roma con una difesa a 3. In mezzo al campo, chance da titolare per Veretout, mentre Pellegrini dovrebbe essere confermato sulla trequarti. Dubbi sul reparto offensivo, dove la presenza dal primo minuto di Nicolò Zaniolo, secondo alcuni osservatori, potrebbe non essere certa.

Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani oggi in edicola:

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.