Spezia-Roma, Zaniolo esalta i tifosi | La foto sui social

L’attaccante della Roma è stato atterrato in area durante la partita con lo Spezia e ha guadagnato il calcio di rigore realizzato da Abraham

Grazie all’1-0 contro lo Spezia, la Roma torna alla vittoria. I giallorossi, che non vincevano dal 23 gennaio, sono riusciti a portare a casa il successo dopo tre partite senza vittoria. Contro Cagliari, Genoa e Verona, infatti, sono arrivati dei pareggi molto sofferti. Anche con lo Spezia, la Roma sembrava sul punto di dover accettare un altro punto, ma all’ultimo è arrivato il calcio di rigore che ha permesso ad Abraham e compagni di trionfare.

Fino a quel momento è stato un assedio della Roma che nel primo tempo ha sofferto il pressing avversario. In questi primi 45′ sono state diverse le occasioni sbagliate dei giallorossi, che spesso sono arrivati al tiro. Già verso la fine del primo tempo, gli uomini di Mourinho, squalificato con Foti al suo posto, sono riusciti ad alzare il ritmo e arginare il gioco spezzino. Dalla ripresa, poi, la Roma ha dominato il campo non riuscendo mai a trovare lo spunto vincente. In pieno recupero, poi, è arrivata la decisione di Fabbri di sanzionare un calcio in volto a Zaniolo con un penalty realizzato da Abraham. L’episodio è stato molto criticato da Thiago Motta che a fine gara è sbottato ai microfoni di Dazn.

Spezia-Roma, Zaniolo mostra i segni sui social

L’ingresso in campo di Nicolò Zaniolo ha cambiato la partita. Il numero 22, infatti, ha dato una spinta in più al gioco dei giallorossi che fino a quel momento stava arginando piano piano il pressing degli avversari. Fondamentale, poi, il suo guizzo in area dove, per sua sfortuna è stato colpito al volto. Lo stesso attaccante ha mostrato al termine di Spezia-Roma i segni dell’intervento. Zaniolo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto in cui si può vedere l’occhio gonfio e tumefatto per la botta. Inoltre, tra le due sopracciglia, proprio sopra il naso, c’è il taglio provocato dallo scarpino che lo ha colpito.

“L’importante erano 3 punti…“. Con queste parole l’attaccante ha affiancato la foto pubblicata sul canale social dopo la buona prestazione. Infine, c’è da sottolineare l’esultanza al termine di Spezia-Roma. Dopo il triplice fischio, l’attaccante è andato a festeggiare sotto al settore ospiti insieme ai tifosi, quelli che non smettono mai di seguire e sostenere la Roma.