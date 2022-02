Calciomercato Roma, altra bocciatura | Doppio scenario a giugno

Calciomercato Roma, plurimi i nodi da sciogliere nei prossimi mesi prima di capire quale sia il suo futuro. Gli ultimi aggiornamenti.

Dopo tre partite terminate in pareggio, la squadra di Mourinho ha finalmente trovato la strada dei tre punti, al termine di una prestazione dominante ma caratterizzata fino al 90esimo da una pecca più volte palesata dalla rosa nel corso della sua storia, lo scarso cinismo sotto porta.

Se è vero che, per riprendere una citazione tanto cara a noi italiani, “non è sempre Natale”, è altrettanto giusto affermare che anche il grigiore, dopo un po’, è destinato a scomparire. All’ombra del Colosseo riecheggia ancora quell’urlo strozzato della Curva Sud al gol di Zaniolo contro il Genoa. La marcatura del 22, passato in pochi minuti dalla gioia del gol alla beffa dell’espulsione, avrebbe attualmente garantito ai giallorossi una posizione in classifica più edulcorata e avrebbe rappresentato la giusta chiosa ad una settimana in cui “il bambino d’oro” fu al centro di discussioni e rumors.

Queste, come raccontatovi in mattinata, non si sono mai arrestate, soprattutto se si pensa alle indiscrezioni relative agli interessi di Milan e Juventus. Ieri, però, Nic è stato tra i trascinatori e la speranza della piazza è che la rete di Abraham possa aver finalmente permesso ai capitolini di giungere finalmente ad un turning point della stagione.

Calciomercato Roma, futuro da decidere per Villar: lo scenario

Come più volte rimarcato, nonostante i tanti punti persi in questi mesi, la Roma si trova in una posizione in classifica ibrida, legata ad una tassonomia “corta”, caratterizzata dalla presenza copiosa di squadre in pochi punti. Vedremo, dunque, nelle prossime giornate cosa accadrà, prima che l’attenzione degli addetti ai lavori e la curiosità dei tifosi venga orientata in estate verso il calciomercato.

Le questioni da risolvere sono plurime e, soprattutto, va capito quale possa essere il futuro di quei giocatori su cui Mourinho ha dimostrato di non voler fare affidamento. Tra i vari, figura sicuramente Gonzalo Villar, passato al Getafe lo scorso gennaio insieme al connazionale e amico Borja Mayoral. Il futuro dell’ex Real non avrà ingerenza nei piani di Pinto, che dovrà invece capire cosa fare dell’ex Elche.

Il suo ritorno in Spagna non è stato felicissimo. Ha giocato sin dal suo arrivo solo nove minuti, rivelandosi fatale in occasione della sfida contro l’Atletico Madrid. Per tale motivo, come afferma il portale spagnolo Marca, la Roma vuole capire l’andamento della stagione di Gonzalo prima di decidere con il club spagnolo la soluzione più felice per le parti in causa. Attualmente è in prestito secco fino a giugno, dopo di che si capirà se ci siano i margini per prolungare la sua permanenza per un altro anno.