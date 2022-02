Nuovo addio a sorpresa in casa Roma, ora è ufficiale. Arriva la rescissione contrattuale e le strade si separano dopo tanti anni, ecco l’annuncio.

C’è un nuovo addio da registrare in casa Roma. Comunicato ufficialmente dai canali della società giallorossa, è arrivata la rescissione consensuale del contratto dopo diversi anni. Ecco l’annuncio della società giallorossa.

Nuova collaborazione al capolinea in quel di Trigoria. L’annuncio da poco emesso sui canali ufficiali della squadra giallorossa ha sorpreso i tifosi, è arrivata la rescissione consensuale del contratto di Morgan De Sanctis. L’ex estremo difensore era nei quadri dirigenziali della società giallorossa da ben nove anni. L’avventura termina qui, dopo aver difeso anche la porta giallorossa per tre stagioni. Un nuovo addio a sorpresa, dopo la fine della collaborazione con Maurizio Costanzo nell’area comunicativa. Ecco il comunicato ufficiale dei giallorossi, ed il saluto dell’ex portiere.

Calciomercato Roma, UFFICIALE | Rescissione contrattuale

Di seguito la nota ufficiale emessa dalla Roma: “L’AS Roma e Morgan De Sanctis comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. De Sanctis lascia l’incarico dopo aver disputato tre stagioni da calciatore dell’AS Roma, due da team manager e tre da dirigente giallorosso all’interno della direzione sportiva.” Anche le parole di Tiago Pinto per salutare l’ex portiere: “Desidero ringraziare Morgan per il prezioso contributo che ha dato al Club e gli auguro le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo.” Il portoghese si dice sicuro del fatto che la Roma usufruirà anche in futuro di quanto buono fatto da Morgan De Sanctis fin qui. Arrivano anche le parole dell’ormai ex dirigente: “Ho ritenuto fosse giunto il momento di uscire dal Club, ma nel mio cuore la Roma occuperà sempre un posto speciale.” De Sanctis ci tiene poi a ringraziare uno per uno tutti gli attori della sua esperienza in giallorosso, dai tifosi fino all’ultimo membro dello staff tecnico con cui ha collaborato in quel di Trigoria.