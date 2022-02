Arriva l’annuncio ufficiale che cambia lo scenario del calciomercato estivo. Anche Pinto è spettatore interessato, Roma alla finestra.

Nuovo intreccio di mercato in Serie A, dopo l’annuncio ufficiale che fissa nuovi termini economici. Anche Tiago Pinto segue da vicino l’evolversi della situazione, con la Roma direttamente coinvolta nella maxi operazione estiva. Cambiano i termini del possibile accordo, i piani in vista di giugno devono aggiornarsi alla nuova richiesta del club.

Nuovo scenario di calciomercato in Serie A, con un maxi intreccio che si infittisce. Tiago Pinto segue da vicino l’evolversi della trattativa, ora cambiano anche le richieste economiche. Roma reduce dalla trasferta vincente sul campo dello Spezia, tre punti a lungo agognati dai tifosi. La vittoria mancava da oltre trenta giorni ed è stato sfatato il tabù del mese di febbraio, fatto di tre pareggi ed una sconfitta prima dei tre punti di ieri sera. Sconfitta che arrivò contro l’Inter, negli ottavi di finale di Coppa Italia, e nerazzurri che sono attori protagonisti dell’intreccio di mercato all’orizzonte in Serie A.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “65 milioni non bastano”

A parlare è stato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il dirigente della squadra emiliana è intervenuto ai microfoni della trasmissione La Politica nel Pallone su GR Parlamento. Tra le tante domande una riguardante il futuro di due gioiellini della squadra neroverde, entrambi ex giallorossi. Parliamo, ovviamente, di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, ecco le parole di Carnevali: “Loro due via da Sassuolo per 65 milioni? Dipende da come li dividiamo, ma non ci accontentiamo. La valutazione potrebbe essere bassa.” L’amministratore delegato non ha dubbi riguardo la cifra da cui partire, alzando l’asticella delle richieste. Pinto è spettatore coinvolto nella situazione, ricordiamo che la Roma mantiene una percentuale del 30% da incassare dal Sassuolo in caso di cessione di Frattesi. I due calciatori sono seguiti da tanti top club, Inter e Milan su tutte. Le squadre milanesi, pronte a darsi battaglia a giugno, ora dovranno fare i conti con una richiesta fissata ad un prezzo davvero elevato. Ma non solo, Carnevali non esclude la permanenza dei ragazzi a Sassuolo: “Scamacca e Frattesi hanno dei valori e sono di grande prospettiva, magari potremmo cederne uno solo.”