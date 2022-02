Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: “C’è già l’accordo da dicembre”. Ecco la bomba che potrebbe stravolgere il mercato

Ieri Zaniolo ci ha messo letteralmente la faccia nella vittoria della Roma contro lo Spezia: pedata in volto all’ultimo secondo, rigore per i giallorossi, gol di Abraham e tre punti pesantissimi portati a casa dopo oltre un mese. Da ieri l’attaccante di Mourinho pubblica sui social quelli che sono i resti del fallo di Maggiore, che gli ha lasciato come ricordo un occhio nero.

Ma, oltre questo, Zaniolo è al centro delle voci di mercato, soprattutto dopo la prima pagina della Gazzetta dello Sport di questa mattina che è stata al centro delle polemiche dei tifosi sui social. Adesso, ad alimentare le attenzioni, ci pensa anche Dario Pellegrini, giornalista de Il Tirreno, che svela un ulteriore retroscena.

Calciomercato Roma, “Zaniolo ha un accordo con la Juventus”

“Il talento della Roma è molto più vicino alla Juventus di quanto si pensi. Non a caso dalla dirigenza bianconera trapela una certa sicurezza per una motivazione fondente: l’accordo con il giocatore esiste da dicembre. Vigorelli (l’agente di Zaniolo, ndr) è al lavoro sui giallorossi”. Una bomba vera e propria, insomma, che potrebbe stravolgere letteralmente il mercato della Roma. Non c’è bisogno di nessuna interpretazione in questo caso, Zaniolo, a quanto pare, avrebbe già sistemato le cose con la società piemontese.

Vedremo ovviamente se questa indiscrezione sarà vera. Ma per esserne certi, ovviamente, bisognerà aspettare i prossimi mesi, al momento infatti è impensabile che la Roma e la Juventus – che hanno degli obiettivi nella stagione da raggiungere – si possano sedere attorno a un tavolo per iniziare una trattativa. Sicuramente, però, questo mette ansia ai tifosi giallorossi, che sperano di non perdere uno dei talenti più importanti del calcio italiano. Anche se, come detto da Pinto, nessuno è incedibile.