UEFA e FIFA si muovono ufficialmente dopo l’esplosione del conflitto bellico in Ucraina. Ecco la decisione sulla Russia, nessuno sconto.

Arriva l’annuncio ufficiale, le squadre russe sono state escluse dalle competizioni FIFA e UEFA. Decisione forte, maturata dopo il deflagrare del conflitto nello stato ucraino.

La notizia era nell’aria ed ora è arrivato il comunicato ufficiale. Nessuno sconto alla Russia da parte del mondo del calcio, l’estromissione da FIFA e UEFA ora è realtà. Il mondo del calcio si mobilita dolo l’esplosione della guerra in Ucraina: i due organi maggiori hanno preso una decisione molto importante che appariva ormai difficile da evitare. Il consiglio della FIFA, insieme al comitato della UEFA, hanno preso la dura posizione di estromettere i club russi da ogni competizione. Ecco il comunicato ufficiale.

Conflitto in Ucraina, ufficiale: Russia fuori da FIFA e UEFA

Si legge nel comunicato congiunto: “La FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione a entrambe le competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso.” Per quanto riguarda i club l’unica squadra sanzionata è lo Spartak Mosca, che avrebbe dovuto giocare gli ottavi di finale di Euro League contro il Lipsia. Tedeschi che passeranno ai quarti in automatico ed esclusione che riguarda anche la Nazionale russa. Nei giorni scorsi er arrivata la presa di posizione della Polonia, non intenzionata a scendere in campo nel play-off mondiale proprio contro la Russia. Questione risolta dal massimo organo calcistico mondiale, la Russia finisce fuori automaticamente dal mondiale in Qatar 2022. Il comunicato congiunto si chiude con un messaggio di speranza: “Il calcio è fortemente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli.“