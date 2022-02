Squalifica dell’ultim’ora | Ufficiale, il titolarissimo salta la Roma

Ultim’ora ufficiale: era diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo e dunque salterà la gara contro la Roma.

Archiviata la vittoriosa parentesi contro lo Spezia, la Roma si prepara al big match del fine settimana contro l’Atalanta, che potrebbe orientare in maniera importante le ambizioni di una squadra apparsa in buona forma al “Picco”.

Dicevamo, turning point all’Olimpico, con l’Atalanta che, dal canto suo, vuole rispondere colpo su colpo all’incedere della Juventus, che attualmente occupa il quarto posto in classifica. In occasione della sfida contro i giallorossi, Gian Piero Gasperini non potrà fare affidamento su Rafael Toloi che, diffidato, è stato ammonito nel corso della sfida contro la Sampdoria e dunque non prenderà parte alla trasferta dell’Olimpico. Una brutta tegola per l’Atalanta, che comunque sta archiviando la pratica contro i blucerchiati con relativa semplicità, per effetto della rete siglata da Pasalic, gettato nella mischia al posto di Malinovskyi – fermato nel riscaldamento, da valutare per la Roma, e da una doppietta di Koopmeiners, oltre che dal sigillo di Miranchuk.

Toloi è finito sul taccuino dell’arbitro Sozza per aver fermato sul nascere una delle sporadiche sortite offensive della Samp che, escludendo un paio di sortite di Caputo, al quale è stato giustamente annullato un goal per fuorigioco, non ha fatto nulla per impensierire la porta di Musso.