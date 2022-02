Roma, ufficiale: ecco data e orario del derby

Roma, adesso è ufficiale: ecco quando si gioca il derby contro la Lazio. La Lega ha ufficializzato le date e gli orari delle prossime giornate

La notizia è sicuramente importante perché potete cominciare a far incastrare gli impegni per non perdervi il derby contro la Lazio. La Lega infatti ha ufficializzate le date e gli orari delle prossime giornate della massima serie. E, tra queste, c’è anche la stracittadina contro la Lazio. La partita, senza se e senza ma, quella che può decidere anche le sorti di una stagione.

Bene, adesso la data c’è anche e l’orario: e siccome c’è ancora un poco di tempo per programmare il tutto, non potete mancare. Domenica 20 marzo alle 18 è prevista Roma-Lazio, la partita più attesa per i tifosi giallorossi, quella di cui si parla almeno 10 giorni prima, e si continua a parlare dieci giorni dopo almeno.

Roma, ecco l’altra gara già in programma

Non solo il derby, che vale per l’undicesima giornata della Serie A, ma è stata ovviamente anche programmata la decima giornata del girone di ritorno, quella che vedrà impegnata la squadra di José Mourinho contro l’Udinese in trasferta. Alla Dacia Arena si giocherà domenica 10 marzo sempre con calcio d’inizio alle 18. Una Roma quindi impegnata così come ieri nel tardo pomeriggio.

E’ stato anche reso noti chi trasmetterà le due partite, visto che Sky ha la possibilità di farne vedere tre a ogni turno. Questo non riguarda la Roma, che sarà “impegnata” entrambe le volte su Dazn. Sky quindi non farà vedere la truppa che ieri ha meritatamente vinto una partita difficile sul campo dello Spezia e che finalmente ha visto la fortuna girare dalla parte giusta.