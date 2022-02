Roma, c’è il ricorso | La difesa punta sui precedenti

La Roma studia per difendere Mourinho e per cercare di accorciare la sua qualifica rimediata durante la partita con il Verona

La Roma vince anche senza Mourinho in panchina. Contro lo Spezia, infatti, l’allenatore non è potuto scendere in campo insieme ai suoi ragazzi. A impedirglielo è stata la squalifica rimediata nella partita con il Verona, in cui è stato espulso dall’arbitro Pairetto. Il direttore di gara, infatti, non ha gradito la protesta plateale dello Special One. Il portoghese, infatti, prima ha scagliato un pallone in tribuna e poi, considerando troppo pochi i 4 minuti di recupero assegnati, ha rivolto il gesto del telefono al fischietto di Torino.

Per questo motivo, Mourinho ha assistito alla gara con lo Spezia direttamente dal pullman dei giallorossi. Una scelta insolita visto che sarebbe potuto stare in tribuna, ma il mezzo di trasporto è stato ritenuto migliore, forse anche per il freddo e per la maggiore privacy. Intanto, dai sedili del pullman ha assistito al ritorno alla vittoria dei suoi ragazzi. Tre punti che arrivano da una partita sporca, sofferta e molto combattuta fino all’ultimo secondo, con Zaniolo che porta i segni della battaglia, mostrati anche sui social.

Roma, ricorso in arrivo: ecco su cosa punta la difesa

Avere lo Special One in panchina contro l’Atalanta, che scende in campo allo Stadio Olimpico sabato 5 alle 18, sarebbe sicuramente un vantaggio per la Roma. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, la società si è mossa già da giovedì per presentare il ricorso contro la squalifica. In caso venisse accettato, i giallorossi si affiderebbero come al solito all’avvocato Antonio Conte per prendere le difese. Questa si baserà su alcuni precedenti, nel tentativo di far accorciare la pena per lo Special One, che potrebbe tornare in campo contro l’Atalanta. La gara con gli orobici è molto importante in ottica classifica. Quello con gli uomini di Gasperini è uno contro diretto che permetterebbe ai giallorossi di avanzare in modo significativo. I nerazzurri, in caso di vittoria questa sera contro la Sampdoria, sarebbero quindi a 47 punti, mentre ora sono a 44, proprio come la Roma.