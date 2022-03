Doppio rinnovo all’orizzonte in casa Roma. Tutto deciso per le firme imminenti, nessun dubbio da parte dei Friedkin. Ecco i prossimi due rinnovi.

Tutto pronto per altri due prolungamenti contrattuali in casa Roma. Nessun ostacolo ed alcun dubbio da parte della dirigenza giallorossa, doppia firma in arrivo. Ieri l’ufficialità della rescissione consensuale con Morgan De Sanctis, ora una conferma sul doppio rinnovo imminente. Ecco cosa sta per succedere a Trigoria.

Non c’è solo aria di addio in casa Roma, che nelle ultime settimane ha salutato Maurizio Costanzo e nella giornata di ieri Morgan De Sanctis. C’è un doppio rinnovo alle porte nella società giallorossa, nessun dubbio da parte della proprietà statunitense dei Friedkin. La Roma è in continua evoluzione, sia dentro che fuori dal campo di calcio, ma due colonne della società sono pronte a prolungare il loro matrimonio. Non parliamo infatti di calciatori, ma di quel settore che rappresenta una vera e propria eccellenza nella società giallorossa, quello giovanile.

Calciomercato Roma, altri due rinnovi: firme imminenti

Il settore giovanile della Roma è pronto a blindare le sue certezze. Secondo quanto riportato da Chiara Zucchelli sulla Gazzetta dello Sport siamo ai dettagli per un doppio prolungamento contrattuale. Parliamo del tecnico della Primavera, Alberto De Rossi, da quasi venti anni sulla panchina della giovanile giallorossa. I numeri parlano per lui, 3 scudetti Primavera 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa in bacheca. Anche quest’anno la giovanile giallorossa sta facendo scintille, attualmente capolista in solitaria nel campionato. Primavera fucina di talenti, anche grazie a quanto di buona fatto finora da Bruno Conti, vero e proprio simbolo della Roma. L’ex numero 7, da anni responsabile del settore giovanile giallorosso è pronto a firmare un contratto biennale. Dopo aver salutato ufficialmente Morgan De Sanctis, da ieri risolto consensualmente il suo contratto, la proprietà Friedkin si prepara a blindare due certezze della Roma, sia per il presente che per il futuro della società giallorossa.