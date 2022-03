Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: “Zero possibilità di rinnovo”

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: secondo il giornalista non ci sarebbero possibilità di rinnovo. Le ultime su Nicolò che oggi ha lavorato con il gruppo

Lo spavento è stato tanto: la botta di Maggiore ha fatto danni a Nicolò Zaniolo che si è anche fratturato il naso domenica sera. Ma questo non lo fermerà, sarà infatti a disposizione per la gara contro l’Atalanta. Sicuramente questa una buona notizia per Mourinho, che potrà contare sulle prestazioni di un elemento che può decidere in qualsiasi momento e con una sola giocata qualunque partita.

Ma, ovviamente, tiene banco anche la questione mercato. Soprattutto dopo la prima pagina della Gazzetta dello Sport di ieri che ha alzato un ulteriore polverone su quello che potrebbe essere il futuro del fantasista giallorosso. A svelare quale sarebbe la posizione della Roma ci ha pensato Ilario Di Giovambattista che è intervenuto a Radio Radio. E potrebbe non far piacere ai tifosi giallorossi.

Calciomercato Roma, la decisione del club su Zaniolo

“La Roma è entrata anche nell’ordine di idee di venderlo. Da quello che mi risulta, Zaniolo, che non lo dirà mai, non è molto soddisfatto di come è impiegato in campo. E questo, in qualche modo, lo svaluta. Ad oggi, c’è lo 0% di possibilità che firmi il prolungamento di contratto con la Roma“. In poche parole il futuro dovrebbe essere già scritto per Nicolò. Che però da parte sua dimostra tutte le gare un grande attaccamento alla maglio. Rimettendoci anche la faccia nel vero senso della parola.

A Radio Radio comunque, a rafforzare il concetto, ci ha pensato anche il giornalista Franco Melli: “E a me risulta che a lui non dispiacerebbe andare via” ha svelato. Un ulteriore tassello in questa vicenda. E un addio che non è sicuramente vicino ma che potrebbe esserci davvero alla fine della stagione. Con la Juventus che è alla finestra.