Roma, testa a testa in Serie A | Può restare in Italia

Ci sono due squadre sull’ex Roma che potrebbe rimanere nel nostro Paese e continuare la sua carriera dopo la sua parentesi nella Capitale

Continua la rivoluzione de Friedkin. Dan e Ryan, rispettivamente presidente e vicepresidente, hanno deciso di dare un nuovo volto alla Roma. Per far questo, i due hanno deciso di ingaggiare come primo passo José Mourinho, ora preoccupato per Zaniolo. Nei piani successivi, poi, c’è quello di migliorare lo staff dirigenziale, cercando di mantenere ciò che già c’è di buono. Spesso, però, le vedute possono essere delle distanze non ci sia un chiaro intento di dividersi e per questo Morgan De Sanctis ha lasciato la Roma.

Il dirigente giallorosso ha passato otto anni con questi colori. I primi tre da portiere e i restanti cinque in giacca e cravatta come membro dirigenziale. Un’esperienza molto lunga per l’ex Napoli che si è interrotta in questi giorni. Nessun rancore, però, tra le parti. Anzi, sono stati diversi i messaggi e le belle parole, tra cui quelle di Tiago Pinto, per De Sanctis. Anche lo stesso ex portiere ha scritto un saluto per la Roma a cui ha dedicato solo parole al miele. Il motivo della separazione è stata il ruolo sempre più marginale affidatogli dalla società, anche a causa dell’arrivo di Vincenzo Vergine.

Roma, Milan e Bologna nel futuro di De Sanctis

Finita questa avventura, Morgan ha tutte le intenzioni per cominciarne un’altra. Per questo motivo, l’ex dirigente giallorosso si sta guardando intorno e pensa al futuro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sulla sua strada ci sono Milan e Bolgona. I rossoneri, in particolare, vogliono con più insistenza l’ex romanista. Ricky Massara, conosciuto negli ambienti di Trigoria, sarebbe contento di averlo al Milan, magari per valorizzare il settore giovanile. Prevedere quali saranno le mosse di De Sanctis, però, è difficile, perché l’ex portiere ha anche il tesserino da direttore sportivo. In questi mesi ha scrutato molto il panorama assistendo anche a quattro partite nel fine settimana. E nella scorsa giornata di Serie A era a vedere Salernitana-Milan.