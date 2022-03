Calciomercato Roma, il piano sui rinnovi | In due restano fuori

In casa Roma si comincia a programmare in vista della prossima stagione. Tra obiettivi e rinnovi, il calciomercato non si ferma.

La stagione della Roma si appresta ad entrare nella fase decisiva. I giallorossi sono attesi, nei prossimi giorni, da due appuntamenti molto importanti. Prima, sabato pomeriggio, la sfida interna contro l’Atalanta. Un match difficile, contro una squadra forte, che potrà dire qualcosa sulla corsa alla qualificazione per le prossime competizioni Uefa. Poi, giovedì, la trasferta per gli ottavi di finale di Conference League. Dopo un lungo stop, i giallorossi sono pronti a riprendere il proprio cammino europeo in Olanda, dove sfideranno il Vitesse.

L’appuntamento è per giovedì 10 marzo alle 18:45, con il ritorno che si disputerà una settimana dopo all’Olimpico. Che la Conference sia uno degli obiettivi della Roma non è certo un mistero: José Mourinho sarebbe entusiasta di alzare al cielo il trofeo alla sua prima edizione assoluta. Per farlo servirà la Roma migliore, già a partire dalla trasferta di giovedì. Insomma: già da questo fine settimana si apre la fase cruciale della stagione. Quella che determinerà buona parte dei giudizi sull’annata giallorossa e che avrà, inevitabilmente, anche un peso sulla Roma del futuro.

Calciomercato Roma, il punto sui rinnovi | Rischiano in due

Sono diversi, infatti, i calciatori dell’organico giallorosso che dovranno conquistarsi una riconferma in vista della prossima stagione. Mourinho ha le idee chiare: vuole una squadra sempre più forte ed è pronto, se necessario, anche a sacrificare qualche elemento. Inevitabile quindi che il tema rinnovi diventi centrale in casa Roma, visto che sono già diversi gli agenti che negli ultimi mesi hanno bussato alle porte della dirigenza per avviare i discorsi relativi ai contratti dei loro assistiti. Discorsi che la Roma sta rimandando alla fine della stagione, per poter fare tutte le valutazioni necessarie a tempo debito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club seguirà uno schema di priorità determinato anche dalle scadenze. E così, il primo a discutere potrebbe essere Mkhitaryan, il cui contratto termina nel prossimo mese di giugno. Poi si valuteranno le posizioni di Smalling ed El Shaarawy: due giocatori su cui Mourinho punta e cui alla fine potrebbe essere proposto un prolungamento di un anno, che porterebbe al 2024 la scadenza dei loro contratti. Anche perché ad oggi appare improbabile che in estate possano arrivare offerte particolarmente ricche per i due. Un discorso a parte lo merita Nicolò Zaniolo, che secondo la rosea vorrebbe arrivare a guadagnare 4 milioni a stagione con bonus semplici da raggiungere. Ci sono poi Cristante e Veretout: i due centrocampisti hanno ancora due anni di contratto e un discreto appeal sul mercato. I primi contatti interlocutori per il rinnovo non hanno prodotto granché: un accordo appare ad oggi lontanissimo. Il club non ha fretta: in estate, anche considerando l’ipotesi che arrivino offerte importanti, verranno fatte tutte le valutazioni del caso.