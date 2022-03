Calciomercato Roma, Pinto trema | Due big su Kamara

Il general manager dell’area sportiva della Roma resta alla finestra per vedere se l’obiettivo di calciomercato cederà alle nuove avances

Sabato alle 18 la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta per la ventottesima giornata di Serie A. È molto probabile che Nicolò Zaniolo salti la partita a causa dell’infortunio rimediato con lo Spezia. L’attaccante numero 22 giallorosso ha conquistato un calcio di rigore all’ultimo secondo contro gli uomini di Thiago Motta. Nello scontro con Maggiore, però, Nicolò ha avuto la peggio, ricevendo una scarpata sul setto nasale. Una contusione che ha lasciato i segni sul volto del classe 1999. Sia l’attaccante che la Roma, infatti, hanno pubblicato sui social le foto che ritraggono Zaniolo tumefatto e con le escoriazioni sul volto.

In caso la Roma dovesse rinunciare a Zaniolo, in rosa non c’è nessuno in grado di sostituirlo come si deve. Anche per questo, il general manager dell’area sportiva giallorossa Tiago Pinto sta sondando il panorama. Tra poco più di tre mesi, infatti, c’è il calciomercato estivo con la Roma che sarà vita a una vera e propria rivoluzione. È probabile aspettarsi un grande esodo a Trigoria, con molti giocatori che lasceranno la Capitale. In entrata, invece, Il gm portoghese sta studiando diversi sentieri, come quello che porta a Gonçalo Guedes, esterno del Valencia che piace molto anche a Simeone.

Calciomercato Roma, Kamara nel mirino di due big

Uno dei nomi che da tempo è presente sulla lista di Tiago Pinto è quello di Boubacar Kamara. Il centrocampista francese è in scadenza a giugno 2022 e su di lui si sono posati diversi occhi. Secondo quanto riporta Fussballtransfers.com, il mediano del Marsiglia piace molto anche al Borussia Dortmund e al Bayern Monaco. I due big club tedeschi hanno cominciato a guardare con più interesse a Boubacar. Il suo talento non è in discussione e la situazione delle rose delle due squadre è ottimale per intavolare trattative con il giocatore. Tiago Pinto dovrà stare molto attento a questi nuovi concorrenti se non vuole perdere l’obiettivo tanto atteso.