Calciomercato Roma, Pinto passa alla cassa | Ecco 45 milioni

Il general manager della Roma prepara le uscite per la prossima finestra di calciomercato così da accumulare un bel tesoretto

In arrivo un bel tesoretto per la Roma. Il general manager dell’area sportiva Tiago Pinto si sta muovendo molto sul mercato. Nonostante la finestra invernale sia chiusa da circa un mese, il gm portoghese non ha mai smesso di lavorare. In programma per la prossima stagione, infatti, c’è una rivoluzione della rosa, che passa inevitabilmente per le cessioni. Il mercato in uscita sarà protagonista nella stagione 2022/2023, con diversi giocatori che lasceranno la rosa. Il piano è quello di lasciar partite quei giocatori che non sono affini con le idee di calcio di Mourinho o non hanno il carattere adatto

I soldi provenienti dalle cessioni serviranno per acquistare i profili adatti per José. I nomi sulla lista di Pinto sono diversi e, sicuramente, in cima c’è un regista. È da diversi mesi che il tecnico portoghese chiede un giocatore con i piedi buoni. Dal mercato di gennaio è arrivato Sergio Oliveira dal Porto con l’obiettivo di gestire il traffico n mezzo al campo. Il ventinovenne, però, non ha dimostrato di avere quelle qualità che lo Special One si aspettava e per questo la ricerca continua. Per la linea mediana, Pinto ha un nuovo obiettivo in mente, ma c’è forte la concorrenza del Milan.

Calciomercato Roma, in arrivo circa 45 milioni dalle cessioni

I giocatori che sono già sicuri di partire, o molto vicini a lasciare Trigoria sono diversi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in arrivo nelle casse giallorosso ci sono circa 45 milioni: 21 quasi sicuri, 14 probabili e un’altra decina in forse. Le cessioni sicure sono quelle di Cengiz Under e Pau Lopez, che saranno riscattati dal Marsiglia. Anche per Justin Kluivert stanno maturando le condizioni che venga acquistato dal Nizza. Infine, per quanto riguarda Florenzi, la Roma vorrebbe cederlo a circa 5 milioni al Milan, ma con i rossoneri non sono state intavolate trattative. A non tornare come il terzino destro sarà Borja Mayoral e forse Gonzalo Villar, ora al Getafe. La Roma è alla ricerca di nuovi acquirenti nella prossima finestra di calciomercato anche per Reynolds, Olsen, Coric, Bianda, Providence, Bouah e Pezzella. L’unico che dovrebbe tornare alla base è Calafiori, mentre la situazione di Milanese è in bilico.