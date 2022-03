Calciomercato Roma, in quota il sogno Ronaldo e il colpaccio Guedes

Calciomercato Roma, i bookmaker Sisal quotano il sogno che porta il nome di Cristiano Ronaldo e anche il colpo Guedes dal Valencia

Il calciomercato ha vie infinite, è vero: colpi impossibili che magicamente si sono trasformati in realtà contro ogni previsione. Ma in questo caso ci sentiamo di dire che c’è un limite a tutto. Ovviamente non perché Ronaldo non possa giocare nella Roma, ma c’è la questione ingaggio che potrebbe mettere il freno. Ovviamente qui si parla di fantamercato, anche se dall’Inghilterra, qualche settimana fa, qualche tabloid ha rilanciato la questione CR7.

In ogni caso, i bookmaker Sisal hanno deciso di mettere in quota il portoghese alla Roma. Un possibile arrivo di Cristiano nella Capitale, per gli ultimi anni della sua carriera (parliamo sempre di un classe 1985), pagherebbe 66volte la posta. Insomma, impossibile anche per chi decide queste cose. Ed entrando nel dettaglio poi degli elementi che hanno sicuramente appeal dalle parti di Trigoria e che Tiago Pinto potrebbe veramente prendere, balza sicuramente all’occhio quella che è dedicata a Guedes del Valencia.

Calciomercato Roma, possibile il colpaccio Guedes

Il portoghese che gioca con Bordalas in questo momento, sarebbe entrato seriamente nel mirino della società giallorossa. Tiago Pinto un sondaggio lo avrebbe fatto già a gennaio e Mourinho sarebbe certamente felice di accoglierlo nella sua futura squadra. In questo caso la quota cala in maniera vertiginosa: un approdo in Serie A di Guedes è pagato 9 volte. Difficile ma non impossibile e con la sensazione che questa decisione dei book potrebbe anche scendere nei prossimi mesi.

Insomma, in poche parole, le carte al mercato della Roma le fanno anche i quotisti della Sisal. C’è da dire comunque su Guedes che sembra essere diventato assai importante l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone. Pinto, comunque, ci proverà a strapparlo al Valencia, magari inserendo qualche pedina nella trattativa.