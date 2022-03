Calciomercato Roma, accordo totale | ‘Addio’ a costo zero

Nonostante manchi ancora molto alla fine della stagione, le manovre in vista del calciomercato estivo sono già cominciate.

Sin dai primissimi giorni da allenatore della Roma, José Mourinho aveva individuato nel centrocampo il reparto che maggiormente aveva bisogno di un intervento sul mercato. L’allenatore giallorosso, sbarcato nella Capitale dopo aver sposato il progetto triennale che i Friedkin gli hanno proposto, ha preso in mano le redini del club, almeno per quel che riguarda l’aspetto tecnico. Così è iniziato un lavoro che, con la collaborazione del General Manager Tiago Pinto, dovrà portare alla realizzazione di una squadra finalmente competitiva ad altissimi livelli.

Certamente servirà del tempo, come lo stesso Mourinho ha avuto modo di ripetere in più occasioni. E serviranno, come è ovvio, innesti di qualità. L’allenatore lo sa bene e quella sua prima richiesta, che portava a Granit Xhaka, racconta molto dell’idea di giocatore utile alla causa che Mou ha in mente. Calciatori dal profilo internazionale, esperti e smaliziati, capaci di mettere in campo grande personalità. Questa la strada da seguire nelle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare la rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, affare fatto | Vola in MLS

Per quanto riguarda il centrocampo, un primo passo in direzione delle richieste del tecnico è stato fatto durante il calciomercato invernale. L’arrivo di Sergio Oliveira ricalca in gran parte le indicazioni che lo Special One aveva fornito alla dirigenza. Il centrocampista ex Porto ha dimostrato di sapersi calare da subito nella parte del leader della mediana giallorossa ed ha avuto un approccio potentissimo al nostro Campionato. E dopo una leggera flessione e l’assenza di domenica per un problema fisico, è pronto a rilanciarsi. Ma l’anno prossimo il restyling del centrocampo è destinato a proseguire.

Difficile però che in quest’opera di rinnovamento del reparto possa entrare quell’Hector Herrera più volte accostato alla Roma nei mesi scorsi. Nonostante l’interessamento di alcune squadre europee e nonostante una crescita importante del suo minutaggio con la maglia dell’Atletico Madrid, il centrocampista messicano sembra aver optato per il proprio futuro per una sfida oltreoceano. Secondo il giornalista Paul Tenorio, infatti, l’accordo tra il giocatore e il club di MLS Houston Dynamo sarebbe ormai totale. Herrera in estate diventerà un nuovo calciatore della lega statunitense, unendosi al club di Houston a titolo gratuito. Pinto e Mourinho, quindi, dovranno guardare altrove per rinforzare il centrocampo della Roma.